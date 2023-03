Oroscopo Branko domani 22 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Dhanwantari ti dice di evitare di mangiare cibi piccanti e di ridurre la carne. Al lavoro ti consiglio di essere più utile e recuperare i compiti in ritardo. Attenzione ai calunniatori.

Toro

Oggi concluderai un ciclo e tutto indica che il tuo saldo sarà positivo. Ecco perché puoi permetterti di goderti ciò che hai raggiunto senza fare grandi richieste. Rilassarti ti aiuterà a connetterti con la tua voce interiore e determinare dove andrà il tuo percorso.

Gemelli

I cambiamenti nei problemi di lavoro possono interrompere il funzionamento della tua casa e cambiare la tua routine, quindi dovrai controllare i tuoi nervi. Per calmare Dhanwantari consiglia di mettere alcune gocce di olio di camomilla nel bagno di immersione.

Cancro

Avrai un grande stimolo mentale e farai una scoperta importante. Esercita la tua velocità e i tuoi riflessi attraverso letture, cruciverba o indovinelli. Dhanwantari consiglia di ridurre l’assunzione di dolci e bere molti liquidi per evitare la stitichezza.

Leone

Questo sarà un giorno molto prospero in cui il tuo potere d’acquisto e la tua capacità di risparmiare aumenteranno. Potresti ricevere denaro extra attraverso un’eredità o una donazione. Dhanwantari ti dice di bere un succo d’arancia ogni mattina perché la vitamina C ti tornerà utile.

Vergine

Prenderai decisioni chiave per il tuo futuro nel campo dell’amore e delle relazioni in generale. Ci sarà l’opportunità di affermarti e rispettarti e di stabilire le tue condizioni. Dhanwantari ti dice di iniziare la terapia per migliorare i tuoi legami.

Bilancia

Direte addio ai vecchi schemi per diventare una persona più riflessiva. Nell’area del lavoro non prendere così sul serio le critiche degli altri, ricorda che ogni ostacolo è una prova per la tua crescita spirituale. Dhanwantari ti dice di prendere la valeriana per prevenire l’insonnia.

Scorpione

Farai piani con i tuoi figli o svilupperai un progetto personale di grande importanza. Vedrai che i tuoi desideri e le tue fantasie possono materializzarsi se ci metti il cuore. Dhanwantari consiglia di bere succo di mirtillo per mantenere sana l’intera area urinaria.

Sagittario

Dovresti sfumate il tempo che trascorri al lavoro con alcuni momenti di relax. L’affetto dei tuoi parenti ti aiuterà a far fronte meglio alla domanda. Dhanwantari ti dice di evitare il consumo di alcol e bere il tè boldo per purificare il fegato.

Capricorno

Un cambiamento di rotta positivo vi aspetta. Una proposta di lavoro arriverà da un’altra regione, svolgerai una formazione o risolverai problemi legali. Dhanwantari consiglia di consumare noci e noci per mantenere forti le ossa e le articolazioni.

Acquario

Metterai in pratica le tue capacità imprenditoriali. Se stai valutando la possibilità di fare un nuovo investimento, rallegrati perché ci sarà qualcuno disposto a darti credito. Dhanwantari ti dice di dimenticare il cibo spazzatura e mangiare cibo nutriente.

Pesci

Cercherai la collaborazione di persone pratiche e disponibili. Sarà il momento di abbellirti, di avvolgerti in un alone di seduzione e di occuparti di migliorare il tuo aspetto. Per promuovere la tua salute Dhanwantari consiglia di mettere regolarmente i piedi in una vasca con acqua tiepida e sale grosso.