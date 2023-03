Chi è Morgan? Età, carriera, biografia, vita privata, ex mogli e figlie

Stasera Morgan sarà l’ospite d’onore del programma “Benedetta Primavera”, presentato da Loretta Goggi. Il celebre cantante italiano, spesso al centro di polemiche, porterà sul palco alcuni dei suoi brani, ripercorrendo i successi e gli scandali che lo hanno reso protagonista.

Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sul cantautore, dalla sua infanzia ai suoi trionfi, passando per la sua vita personale. Tra disillusioni, amori spezzati e figlie, ripercorriamo il cammino di Morgan!

Morgan: biografia, carriera, trionfi, vita personale, ex coniugi e figlie morgan

Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, è nato a Milano nel 1972 ed è un cantautore e musicista italiano. Fin da giovane coltivò la passione per la musica, motivo per cui iniziò a studiare chitarra, per poi passare al pianoforte. In seguito, decise di iscriversi al conservatorio, ma non completò gli studi.

Appassionato del genere rock, i suoi idoli musicali sono i Depeche Mode, David Bowie e Jim Morrison. Nel 1988 subì un duro colpo con il suicidio del padre, fatto che lo spinse a concentrarsi sulla sua carriera artistica come sfogo.

La sua carriera ebbe inizio con la fondazione della band Blu Vertigo, nel 1991. Quattro anni dopo, pubblicarono il loro primo album, Acidi e basi. Sebbene il progetto ottenne successo, la svolta artistica arrivò con il secondo album, Metallo non metallo, che gli valse l’MTV Music Award come miglior gruppo italiano.

Nel 2001, i Blu Vertigo pubblicarono un best of, Pop Tools, che comprendeva brani inediti e non, tra cui L’assenzio, che li fece arrivare all’ultimo posto al Festival di Sanremo.

A partire da quel momento, Morgan intraprese la sua carriera solista, debuttando nel 2003 con l’album Canzoni dell’appartamento, con il quale vinse il premio Tenco. Ebbe anche una carriera televisiva come giudice in vari programmi musicali come Amici, X Factor e The Voice of Italy.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che ebbe una relazione con Asia Argento per sei anni, dalla quale nacque una figlia, Anna Lou. Dopo la fine della loro storia, incontrò Jessica Mazzoli, con la quale ebbe un’altra figlia. In seguito alla rottura, entrambe le ex compagne hanno accusato Morgan di non prendersi cura delle figlie.