Hai capito come sono morti i figli di Lory Del Santo? La storia

Lory Del Santo affronta un passato doloroso e condivide la sua storia con Serena Bortone nel programma “Oggi è un altro giorno”. Discuterà della sua tragedia familiare e della perdita dei suoi tre figli. Non ha ancora superato questi traumi e ne parla raramente, ma oggi condividerà alcuni dettagli in più. Sei interessato a saperne di più? Ecco cosa è veramente successo.

La vicenda dei figli di Lory Del Santo La vita della showgirl è stata segnata da molte tragedie: tutti e tre i suoi figli sono morti e non si è mai ripresa completamente. È sempre stato difficile per lei parlarne a causa dell’immensa sofferenza e del profondo vuoto che prova ancora oggi. In un’intervista ha affermato: “Ora continuo a pensare: sono ancora qui. Altrimenti si cade nella depressione e non si riesce più a uscirne. È come essere sepolti vivi, ti gettano la terra addosso con una pala e tu vedi tutto, ma quando se ne vanno tu, con un dito, riesci a liberarti”. Ecco tutto ciò che sappiamo sulla sua drammatica storia.

La morte del primogenito Conor Clapton Il primogenito era Conor Clapton, figlio del famoso chitarrista Eric Clapton, con cui Lory era amante mentre lui era sposato con Pattie Boyd. Il bambino aveva solo 5 anni al momento della tragedia e si trovava con la madre in una stanza d’albergo a New York, aspettando di incontrare Eric. Il personale delle pulizie non aveva chiuso la finestra e Conor è caduto dal 53° piano del grattacielo “Galeria”. Nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Il padre gli ha dedicato la canzone “Tears in Heaven”. La showgirl ha affermato: “Non posso pensarci, è stata una questione di due secondi. Forse due secondi prima non sarebbe successo, la vita è fatta così”.

La malformazione di Devin e il suicidio di Loren Il secondo figlio, Devin, è nato dalla relazione tra Lory Del Santo e il tennista Richard Krajicek. Il piccolo era nato a Milano, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Dopo solo due settimane dalla nascita, è stato colpito da una grave infezione incurabile ed è morto prematuramente. Il terzo grande dolore riguarda il suicidio del terzo figlio, Loren. L’identità del padre è sempre rimasta segreta e Loren è nato con una grave patologia psichiatrica chiamata “anedonia”, che impedisce di provare qualsiasi tipo di emozione o sentimento. Il giovane si è tolto la vita nel 2018 all’età di 19 anni. Lei ha dichiarato: “Uno si immagina che una persona depressa sia triste, lui non era così. Non aveva mai desideri non realizzati. Aveva una malattia diabolica. Ho perso ore a pensare a come avevo fatto a non accorgermi di quanto stava accadendo. Non me ne ero accorta io.