Programmi Tv Stasera oggi 30 gennaio 2023: Film da vedere anche in streaming

Non perdetevi l’incredibile scaletta di stasera: Vite sospese dal blackout di Rai Uno, Siccità di Sky Cinema e Guida ai programmi televisivi di Report di Rai Tre, tutti in onda la sera del 30 gennaio 2023! Vivete l’emozione e non perdete l’occasione di sintonizzarvi!

Non vedete l’ora che arrivi lunedì 30 gennaio 2023! Per facilitarvi la scelta di cosa guardare, abbiamo suddiviso i film in diverse categorie. Date un’occhiata alla programmazione qui sotto per vedere cosa c’è questa sera sui principali canali televisivi in chiaro e non!

FILM

Preparatevi a un’emozionante serata all’insegna del dramma e della suspense! Alle 21.20 su Rai 4, guardate Dangerous: l’ex detenuto e sociopatico Dylan Forrester cerca di scontare la sua libertà vigilata con l’aiuto di antidepressivi e di un eccentrico psichiatra. Ma quando suo fratello muore in circostanze misteriose, Dylan e un determinato agente dell’FBI infrangono le regole per scoprire la verità e vendicarsi. Su Rai Movie alle 21.10, I Believe No One segue un treno che trasporta medicinali in una base colpita da un’epidemia e i misteriosi personaggi a bordo. Alle 21:23 su Italia 1, Fast & Furious 8 vede protagonisti Vin Diesel e Dwayne Johnson mentre una donna misteriosa cerca di portarlo fuori strada. Su Sky Cinema alle 21.15, Drought racconta la storia di una città che non vede la pioggia da tre anni e dei cittadini che lottano per sopravvivere. Infine, alle 21.00 su Iris, Gangster Squad rivela la Los Angeles del 1949, quando il boss Mickey Cohen è diventato la figura più potente della malavita californiana ed è determinato a espandere il suo impero. Non perdetevi queste storie avvincenti!

TELEFILM

Sintonizzatevi su Rai Uno alle 21.25 per Blackout – Vite sospese! Petra libera Giorgio per cercare assistenza. Marco sospetta che dietro l’attentato di Claudia e la morte di Max ci sia Giovanni. I sopravvissuti si rallegrano a Capodanno per un futuro prospero!

INTRATTENIMENTO

Non perdete l’incredibile Grande Fratello Vip su Canale 5 alle 21.43, condotto dall’impareggiabile Alfonso Signorini! Con lui in studio le due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti per la nuova edizione dell’amatissimo padre di tutti i reality show.

ATTUALITÀ.

Sintonizzatevi su Rai Due dalle 21.20 per Boss in Incognito per assistere alle incredibili imprese dell’eccellenza italiana! Su Rai Tre dalle 21.20 Report esplorerà il lucroso business degli chef stellati e il lavoro appassionato di migliaia di braccianti agricoli dietro le quinte. Alessandro Borghese crede che ai giovani manchino passione e voglia di lavorare, ma è davvero così? Il rapporto di Coldiretti sul mercato globale dei falsi prodotti italiani rivela il vero costo del cibo di qualità e i milioni di euro stanziati per i progetti di smantellamento delle baraccopoli e la creazione di moduli di formazione e inclusione. Infine, su Rete 4, dalle 21.25, c’è Quarta Repubblica, per discutere di attualità, politica ed economia con Nicola Porro e i suoi ospiti. Preparatevi a una serata di storie incredibili e persone stimolanti!