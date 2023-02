Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi 30 gennaio 2023: Ultime news in diretta, Torno over e classico

Guarda “Uomini e Donne” su Canale 5 alle 14:45 oggi, lunedì 30 gennaio 2023. Condotto da Maria De Filippi, con Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino come opinionisti. Tronisti di stagione: Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Trono over con volti iconici come Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Roberta Di Padova, ecc. Non perdere l’emozione e l’attesa.

Lavinia è completamente spiazzata da Alessio Campoli e Alessio Corvino, sia a Uomini che a Donne.

Il cuore di Lavinia si è spezzato quando si è resa conto che nessuno dei suoi pretendenti, Alessio Corvino e Alessio Campoli, le aveva dato le attenzioni che meritava. In preda alla disperazione, dichiara di voler abbandonare il trono senza prendere una decisione. Cambierà idea?

