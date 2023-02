Attenzione a questo quando mangi broccolo: sapere quale cosa.

Il broccolo appartiene a una specie vegetale molto diffusa nella zona del Mediterraneo, soprattutto nel nostro paese, e fa parte del gruppo “Italica”. La sua diffusione come alimento risale a millenni fa e generalmente è molto ben considerato dai nutrizionisti per la sua ricchezza di nutrienti.

Anche se non è un alimento amato da tutti i bambini, i broccoli sono considerati una verdura molto versatile e una risorsa nutrizionale importante. Composto principalmente da acqua (circa il 90% del peso), ha un buon contenuto di proteine e minerali come fosforo, calcio, ferro e potassio, oltre a vitamine C, B1, B2, K e fibre.

Il suo uso culinario è molto vario e comune nella dieta mediterranea, come ingrediente in primi piatti, contorni e zuppe. Tuttavia, per alcune condizioni e patologie, il consumo di broccoli dovrebbe essere limitato o evitato del tutto. Ad esempio, chi soffre di problemi alla tiroide dovrebbe consultare un medico prima di consumare grandi quantità di broccoli, poiché può influire sull’assorbimento dello iodio.

In generale, tutte le piante come il broccolo sono nella “lista di allerta” per chi soffre di ipotiroidismo o altre patologie relative, poiché il loro consumo indiscriminato può portare a effetti negativi indesiderati.