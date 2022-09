Come vedere Inter Torino Streaming Gratis e Diretta Live Tv

L’Inter affronta un altro test di Serie A contro il Torino sabato a San Siro. Il calcio d’inizio è alle 18:00. Dove si può vedere la partita in TV e in diretta streaming? Il 10 settembre 2022, alle ore 18, DAZN trasmetterà in esclusiva in diretta streaming la partita di Serie A tra Inter e Torino. La trasmissione è disponibile per gli utenti di DAZN sugli smart TV che supportano l’app, oltre che sulle console Playstation 4/5, Xbox, sul set-top box TimVision o sui dispositivi Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati a DAZN e Sky possono utilizzare i decoder Sky Q e il canale DAZN Zone (canale 214) per vedere la partita su un televisore. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi e il commento tecnico a Massimo Ambrosini. Si sconsiglia la visione di streaming illegali di questa partita come quelli presenti su Hesgoal, Rojadirecta, Vipleague e Socceron perché violano le normative vigenti in materia di diritti di streaming.

La partita sarà trasmessa anche su DAZN ZONE, un nuovo canale lineare. Per guardare DAZN in streaming su un televisore, tuttavia, è necessario avere una smart TV relativa a Internet. In caso contrario, si può collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla TV utilizzando dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure l’uscita HDMI del proprio pc, smartphone o tablet alla TV utilizzando l’apposito cavo.

Il Torino affronterà sabato l’Inter a San Siro, con la squadra di Ivan Juric ridurre da un inizio di stagione convincente. Gli uomini di Simone arrivano a questa dopo tre sconfitte consecutive in Serie A (contro Lazio, Milan e Bayern Monaco) e I affrontata contro i granata. Come di consueto, ripercorriamo alcuni dei punti principali di questa partita nella nostra rubrica “perché sì e perché no” a due settimane dal calcio d’inizio: Due motivi per credere nel Toro, altrettanti per temere l’Inter.