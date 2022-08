Sampdoria Atalanta Streaming Gratis NO Rojadirecta come vedere Diretta Live TV (ore 18:30)

La Sampdoria si presenta all’appuntamento con due vittorie nelle due ultime uscite stagionali. I blucerchiati hanno pareggiato 1-1 contro i turchi del Besiktas in amichevole e hanno vinto il primo turno di Coppa Italia per 1-0 contro la Reggina, con il gol decisivo di Sabiri. L’Atalanta, invece, affronterà la partita reduce da due sconfitte nelle ultime due amichevoli disputate. Ha perso contro il Newcastle per 1-0 e contro il Valencia per 2-1.

Il 13 agosto, alle 18.30, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, si terrà la prima partita del campionato di Serie A tra Sampdoria e Atalanta. Le due squadre, guidate da Marco Giampaolo e Gian Piero Gasperini, si sono sfidate per tutto il precampionato per preparare la nuova stagione.

Sampdoria-Atalanta, partita di Serie A in programma il 13 agosto alle 18.30, sarà trasmessa su DAZN (gli abbonati a DAZN possono accedere al servizio), Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 252). Le trasmissioni di DAZN sono disponibili solo per gli abbonati. Le trasmissioni di Sky Sport e Sky Calcio sono disponibili in streaming su SkyGo e sulla sua app, che abbandonano un abbonamento.

Il 13 ottobre 2018 si disputerà la partita tra i nerazzurri ei blucerchiati. Questa partita può essere vista su DAZN accedendo all’app della piattaforma su una smart TV di ultima generazione. In alternativa, si può accedere tramite una console di gioco come Playstation o Xbox, o tramite un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick Tv.DAZN è stato creato appositamente per il calcio: tutte le partite di Serie A TIM, LaLiga Santander, Ligue 1 e altro arrivano direttamente nel vostro salotto. La seconda opzione è Sky: una delle tre partite del girone 1 del campionato sarà trasmesso anche dall’emittente satellitare grazie a Sky Sport Calcio (numero 202 e 242 satellitare, numero 473 483 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 e 272 satellitare terrestre) ).DAZN garantisce questo servizio grazie alla sua app, disponibile per PC, smartphone e tablet. Anche Sky Go, un servizio utilizzabile dagli abbonati Sky, è disponibile su questi dispositivi. In alternativa c’è NOW: NOW offre tutti i migliori contenuti di Sky in un unico luogo attraverso pacchetti specifici che offrono diversi tipi di contenuti (canali di notizie,