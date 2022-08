Streaming live Juventus Atletico Madrid come vedere diretta live Tv ore 18:00

L’amichevole Juventus-Atletico Madrid di domenica 7 agosto alle 18 si svolgerà a Torino alla “Continassa” (a porte chiuse), con entrambe le squadre che stanno ultimando la preparazione in vista dell’inizio dei rispettivi campionati. I bianconeri esordiranno contro il Sassuolo, mentre i Colchoneros giocheranno contro il Getafe.

La Juventus disputerà un’amichevole contro l’Atletico Madrid il 23 ottobre. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-282 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (canale 202). Sarà inoltre disponibile tramite Sky Go su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai possessori di abbonamento. La partita tra i bianconeri ei biancocelesti sarà trasmesso anche su NOW TV, la piattaforma di streaming di Sky, che permette di vedere anche le partite attraverso l’acquisto di un ticket. Questa opzione è disponibile per i non abbonati che si registrano al servizio.

Un ritorno al passato solo a metà quello che Diego Pablo Simeone sta provando a imporre all’Atletico Madrid. Il tecnico argentino ha incassato con enorme soddisfazione la possibilità di lavorare, sin dal primo giorno di ritiro, a ranghi compatti. Con praticamente tutti i propri uomini a sua disposizione, il Profe Ortega non ha fatto prigionieri, imprimendo alla preparazione atletica dei col- choneros quella marcia in più che l’anno scorso, per colpa dell’Europeo e della Copa America, non aveva potuto ingranare: «È stato molto importante aver avuto la possibilità di fare una gran bella preparazione tutti assieme – ha, non a caso, sottolineato Rodrigo De Paul, alla fine dell’ultimo incontro disputato a Cadice – .

Ne avevamo bisogno sia sotto il punto di vista fisico che sotto l’aspetto tattico. Credo proprio che ci divertiremo e che regaleremo qualche gioia ai nostri tifosi». Parallelamente all’intensità dei tempi migliori, il Cholo ha recuperato la solidità difensiva: soltanto un gol subito nelle tre amichevoli estive giocate dai propri uomini che hanno superato il Numancia (4-0), il Manchester United (1-0) e il Cadice (4-1). Rete che, tra

l’altro, i madrileni hanno incassato soltanto nell’ultima parte della gara contro gli andalusi quando, sul risultato di 4-0, i rojiblancos hanno evidentemente ridotto i giri dell’incontro. Fin qui il ritorno al passato. Sull’altra faccia della medaglia, infatti, troviamo un Atletico disposto a tenere palla, a cercare le combinazioni sullo stretto con l’obiettivo di rimanere sempre vicini, compatti ed evitare così le rapide ripartenze dei propri avversari. Simeone sembra essersi stancato di passare per catenacciaro, resulta dista, machiavellicamente attaccato alla filosofia secondo la quale il fine giustifica i mezzi.

Vuole provare a giocare, a essere propositivo, anche perché l’ultima volta che lo ha fatto ha portato a casa una Liga. Contro la Juve è molto probabile che il tecnico argentino scommetta sull’undici titolare che ha in mente di schierare all’esordio in campionato in programma il giorno di Ferragosto contro il Getafe. Resta da capire se, in attacco, l’allenatore argentino deciderà di mettere in mostra Alvaro Morata di fronte al possibile acquirente, lasciando così in panchina uno tra Joao Felix e Antoine Griezmann