Sampdoria Reggina streaming gratis dove vederla diretta live Tv

La partita tra Sampdoria e Chievo si giocherà venerdì 5 agosto (calcio d’inizio alle 21.15). La Sampdoria ha per regolamento il diritto di giocare in casa perché detiene una migliore “classifica nel tabellone”. Sul fronte televisivo e dello streaming, la partita sarà trasmessa in diretta televisiva: Italia 1 (canale disponibile sul digitale terrestre, Tivusat, Sky Italia canale 106) trasmetterà in diretta dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova; Mediaset offre inoltre un servizio di streaming per i suoi abbonati sia sul sito sportmediaset.it sia tramite l’app Mediaset Infinity.

Sampdoria e Reggina non si sono ancora affrontate in una partita di Coppa Italia. I blucerchiati guidano il bilancio complessivo dei testa a testa con 10 vittorie, cinque pareggi e tre affermazioni degli amaranto. Sampdoria-Reggina si giocherà venerdì 5 agosto 2022 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d’inizio della partita, che sarà arbitrato da Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno – primo arbitro donna nella storia della Serie A maschile – è previsto alle 21.15.

La partita di Coppa Italia tra Sampdoria e Reggina sarà trasmessa in televisione diretta da Mediaset, che ha acquistato i diritti della competizione, e sarà visibile gratuitamente su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre). Chi lo potrà preferire seguire la partita anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Per vedere la partita su dispositivi mobili come tablet, smartphone, iPhone e iPad è necessario scaricare l’applicazione apposita; mentre su personal computer e notebook è possibile accedere al sito ufficiale della piattaforma.