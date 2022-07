Oroscopo Branko domani 24 luglio 2022, le previsioni i segni

Ariete

Ti aspetta una giornata di qualche instabilità o irrequietezza, ti sentirai molto nervoso o irrequieto perché le cose non andranno come ti aspettavi, anche se andranno molto bene. Non ti piace adattarti agli eventi, soprattutto quando c’è qualcosa per cui stai lottando.

Toro

Sei soprattutto un grande combattente, tenace, perseverante e caparbio, ma oggi, come in tanti altri momenti, questo modo di essere darà i suoi frutti e ti porterà a vivere una giornata felice in cui le cose andranno secondo i piani. i tuoi desideri, o saranno molto vicini ad esso. Giornata favorevole per i sentimentali.

Gemelli

Ti aspetta una grande giornata per coltivare relazioni intime di ogni tipo, amicizia, coppia, incontri con i membri della famiglia o anche iniziare nuove amicizie e persino un po’ di romanticismo. La fortuna sarà dalla tua parte per concentrarti su questo tipo di problemi e ottenere ciò che desideri dai tuoi cari.

Cancro

È possibile che tu abbia una giornata difficile, quella in cui ti aspetti una cosa e poi ne succeda un’altra completamente diversa, potresti anche subire una dolorosa delusione nella tua vita intima o un aspro scontro tra illusioni e realtà. Tuttavia, dovresti calmarti e riflettere perché tutto questo ti farà molto bene.

Leone

Il weekend inizia con il piede giusto per te. Dopo alcuni giorni in cui sembrava che tutto si stesse complicando per te, ora ti senti di nuovo felice e in armonia. Qualcosa di molto buono ti aspetta nella tua vita sentimentale, qualche sogno che finalmente si avvererà o sarà molto più vicino a realizzarsi. Pace e felicità.

Vergine

Oggi è uno di quei giorni in cui possono regnare tensione, irrequietezza, preoccupazioni o un certo malessere generale, ma in realtà tutto il problema sta nel fatto che molte volte, inconsciamente, il tuo peggior nemico sei te stesso, chi altro ti chiedono o ti criticano di più. Rilassati e cerca di avere una giornata felice.

Bilancia

Il riposo finalmente arriva per te dopo una settimana di tante tensioni e preoccupazioni, un riposo di cui avevi bisogno come respirare perché le tue energie sono un po’ spezzate, sia in senso fisico che psichico. Ma anche se finalmente la calma bussa alla tua porta, la tua anima continuerà ad essere irrequieta o preoccupata.

Scorpione

Continuerai in uno stato mentale positivo e ottimista, grazie all’influenza positiva di Venere. Successo o fortuna ti aspettano nelle tue iniziative e nella possibilità di goderti una giornata felice con i tuoi cari e favorevole ai piaceri. Ma sarà anche molto buono o fruttuoso nel caso in cui devi lavorare.

Sagittario

Preparati per una giornata molto felice e gioiosa. In te è facile che ciò accada perché porti la felicità nel profondo della tua anima e qualsiasi cosa, non importa quanto piccola, ti porta grande felicità. Ma a parte tutto ciò, che è vero, oggi ti andrà molto bene e realizzerai i tuoi desideri.

Capricorno

Preoccupazioni e preoccupazioni ti assalgono sia nel lavoro e nelle questioni materiali che nella vita intima. In realtà, non c’è nulla in tutto questo che non possa essere risolto a tempo debito, ma è probabile che non avrai una giornata molto piacevole, perché anche se tutto andrà bene, la tua mente sarà altrove.

Acquario

L’amore, la famiglia e i propri cari ti porteranno tutta una serie di esperienze ed eventi felici e piacevoli durante il giorno. Ma soprattutto sarà il momento ideale per fare un viaggio di piacere, qualcosa che rompe la monotonia o ti porta in una situazione diversa. Oggi può essere una giornata meravigliosa.

Pesci

Abbi fiducia nel destino, la provvidenza non ti abbandona mai nei momenti difficili e oggi non sarà l’eccezione. Ti disperi e combatti perché non riesci a trovare una via d’uscita ai problemi che ti opprimono, soprattutto di natura materiale. Ma ora non sarai tu a trovarlo perché ti verrà un grande aiuto.