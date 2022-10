Oroscopo Branko domani 4 ottobre 2022, le previsioni complete

Ariete

Goditi questa meravigliosa giornata all’aria aperta, camminando, facendo esercizio e soprattutto respirando per curare il tuo corpo e la tua mente. In amore, questo non è il momento per le discussioni, ma per cercare soluzioni e curare le ferite per continuare la relazione.

Toro

Prendine due per il personaggio, non puoi iniziare una settimana senza approfittare di questo giorno per riposarti. Il tuo corpo e la tua mente ne hanno bisogno. Innamorato, esci con i tuoi amici e goditi un momento fuori dai guai. Te lo meriti.

Gemelli

Sei sconvolto e stressato da tutto il lavoro accumulato e non è il momento di preoccuparsi. È un giorno per riposarsi e dimenticare tutto e dedicarsi a se stessi. In amore, stai un po’ attento con una persona che ti si avvicina offrendoti un’amicizia per niente sincera.

Cancro

Sei in un ottimo momento e vuoi celebrare questo giorno con la famiglia. Quindi approfittane e goditi con loro questo giorno che l’universo ti regala. Innamorato, prendi il tuo partner ed esci per goderti la vita all’aria aperta e accendi la fiamma della passione.

Leone

Sei con energie molto basse e questo è dovuto alla fatica accumulata. Ricorda che se hai questo giorno libero è per dedicarlo a te, è per riposarti. Innamorato, goditi un bel film accanto a quell’essere che ti ama, prenditi cura l’uno dell’altro. Se lo meritano.

Vergine

Sei un po’ sensibile e con sbalzi d’umore, cerca di calmarti. Se ci riesci, ti sentirai felice e di ottimo umore. Innamorato, esci dalla routine e cerca i tuoi amici con cui condividere e goderti un momento diverso.

Bilancia

Hai una forza mentale invidiabile. Fai mille cose contemporaneamente, ma arriverà il momento in cui il tuo corpo soffrirà, quindi cerca dei momenti di relax. Innamorato, sei in una fase di cambiamenti nella tua vita sentimentale, quindi è meglio non sperare fino a quando non sei sicuro di quella persona.

Scorpione

Devi riposare di più in modo che tutta la tensione che hai scompaia. Devi vedere le cose in un modo più positivo per ottenere risultati. Innamorato, rimuovi il passato dalla tua vita e inizia a goderti la libertà e la realizzazione di essere single e preparati per un nuovo amore.

Sagittario

Approfitta della giornata ed esci per goderti l’aria fresca e la natura. Corri, medita, fai esercizio, qualunque cosa il tuo corpo voglia ma ti fa sentire bene. In amore, la stabilità sentimentale è qualcosa che può essere raggiunta solo se ci metti la mente. Non cercare problemi dove non ce ne sono, goditi semplicemente il momento.

Capricorno

Rallenta il ritmo di lavoro e fai una pausa perché lo stress può avere conseguenze per la tua salute. Respira aria fresca ed entra in contatto con la natura. In amore, fai attenzione alle incomprensioni con le amicizie perché possono finire in pessimi rapporti.

Acquario

Non scappare dai problemi, anzi, affrontali e cerca la soluzione. Prendi questa giornata per riflettere su cosa dovresti fare per migliorare la tua salute. Innamorato, qualcuno nella tua famiglia ha bisogno del tuo sostegno e ti senti impegnato ad aiutarlo. Quindi andate avanti.

Pesci

La vita è una e dovresti godertela. Nei tuoi giorni liberi, dimentica i problemi di lavoro e dedicati a te stesso. Avrai il tempo per risolvere ciò che deve essere risolto. Innamorato, inizi una nuova relazione ma devi controllare il tuo carattere perché quello che farai è spaventare quell’essere speciale.