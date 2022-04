Oroscopo Paolo Fox domani 4 aprile 2022: Previsioni Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia

Amore/relazioni: Il tuo cuore è nel posto giusto; ma il loro buon senso potrebbe essere assente. Se potessi vedere la situazione in una prospettiva più ampia, avrei un’idea molto chiara dei problemi che dovrai risolvere. È un buon momento per espandere la tua lista di contatti e per essere coinvolto in questioni culturali o creative. Salute: Fare sport e fare lunghe passeggiate in campagna e in spiaggia ti aiuterà a liberare la mente e risolvere i tuoi pensieri. Lavoro: Non limitarti a ciò che già conosci: scegli un progetto che non controlli e impara da esso. Lasciare la zona di comfort professionale ti permetterà di ampliare le conoscenze, ma anche i punti di vista. La tua vita lavorativa si evolverà in modo molto soddisfacente, ma solo se agisci e senza essere molto chiaro su dove stai andando. Denaro: Troverai il supporto di cui hai bisogno per realizzare i tuoi progetti personali e lavorativi, ma anche per ottenere un aumento di stipendio.

Scorpione

Amore/relazioni: Evita le persone che non sono della tua completa fiducia in quanto c’è il rischio che finiscano per rivoltarsi contro di te. Un amico chiederà aiuto e consigli. Assicurati di visitare i tuoi genitori. Essere troppo attaccati a vivere bene e circondarti del bene e del bello che la tua famiglia ti offre ti compenserà per alcuni problemi sul lavoro. Salute: Le allergie stagionali possono causare qualche vulnerabilità nel sistema digestivo. Consultare il proprio medico su tutto ciò che riguarda la salute. Lavoro: Avere ottime idee ti permetterà di trovare il tempo necessario per svilupparle e potrebbe persino occupare parte del tuo tempo libero per questo. Il suo potere decisionale sarà notevolmente rafforzato dalle ultime e giuste decisioni che avrebbe preso. Progressi verso nuovi progetti; non abbiate paura di queste nuove sfide. Denaro: Il gioco d’azzardo sarà favorito in piccole e medie quantità. Rimani prudente con le spese ed evita quindi di fare tagli.

Sagittario

Amore/relazioni: La sua vita amorosa rimarrà il più grande rifugio che possa trovare quando la fatica accumulata lo invita a pensare che il mondo intero sia colluso contro di lui. Un vecchio rapporto di amicizia potrebbe diventare presente; chi ha un amico ha un tesoro. Lasciatevi compiacere dagli altri; godersi la vita. Salute: Se si soffre di diabete o alti e bassi della pressione sanguigna sarebbe consigliabile seguire le raccomandazioni fornite dal medico. Lavoro: È un buon momento per negoziare una questione commerciale molto importante che ti permetterà di difendere gli interessi della tua azienda. La ricerca di impegni professionali, e tra aziende, aprirà la strada all’espansione della collaborazione e della partnership tra professionisti. Evita di competere con altri colleghi. Denaro: Se hai bisogno di finanziamenti per i tuoi progetti personali o professionali, dovresti esplorare altre forme di finanziamento rispetto a quelle usuali.

Capricorno

Amore/relazioni: Dovresti dedicare più attenzione al tuo coniuge; e dimostrare un po ‘più di romanticismo; se non è con le parole puoi sempre ricorrere ai dettagli. Proteggi il tuo stato emotivo e trova il luogo e il tempo per meditare e risolvere i tuoi pensieri. E guadagnerà in qualità della vita. Salute: Potresti avere alcuni piccoli problemi di salute a causa dell’aumento del numero di compiti e delle responsabilità in eccesso. Lavoro: Non sarai in grado di accontentare tutti con le tue idee o progetti, ma non smettere di provare. I compagni di squadra potrebbero aver bisogno di maggiore chiarezza quando si tratta di ricevere ordini e di essere in grado di contribuire con idee a progetti comuni. Segui il tuo istinto e prendi le decisioni giuste. Denaro: Dovrà contenere alcuni impulsi se non vuole rovinare il suo budget ben congegnato. Evita di acquistare a credito.

Acquario

Amore/relazioni: Se il tuo ambiente sociale inizia a annoiarti, ciò significa che dovrai espandere la tua lista di contatti fino a quando non troverai persone che la pensano allo stesso modo. Non disperare; se hai pazienza avrai i membri della famiglia sotto la tua responsabilità per ritrovare il buon senso e seguire i tuoi consigli; ma non bisogna dimenticare che nessuno impara nella testa di qualcun altro. Salute: Le tendenze allergiche saranno in aumento. Evitare l’automedicazione. Seguire i consigli e i trattamenti raccomandati dal medico. Lavoro: Lascia correre la tua immaginazione se vuoi vedere fino a che punto vanno i tuoi limiti. Ma senza togliere i piedi dalla realtà della terra. Espandi gli orizzonti professionali e di business e non limitarti a ciò che hai già raggiunto, ma concentrati su ciò che puoi ottenere. Fare un uso migliore delle nuove tecnologie sarà una buona opzione. Denaro: Non è un buon momento per fare spese inutili poiché dovrai affrontare le spese domestiche o relative all’istruzione dei membri della famiglia.

Pesci

Amore/relazioni: Non c’è posto migliore di casa. E per goderti la tua famiglia e il tuo coniuge dovrai lasciare fuori dalla tua vita personale i problemi del lavoro, e anche i tuoi. Dovrai risolvere i problemi dei membri della famiglia; e aiutarli con i loro studi o sport. Non c’è soddisfazione migliore di un lavoro ben fatto. Salute: C’è il rischio di intossicazione alimentare se non si presta attenzione alle condizioni di alcuni alimenti. Lavoro: Il lavoro e gli affari potrebbero essere entrati in attività di routine o senza fantasia di cui non sarai in grado di sbarazzarti non appena lo pensi. Ascolta i tuoi coetanei, sia che facciano critiche o lodi; lavorare in team serve anche ad imparare gli uni dagli altri ma pensando sempre al bene dell’azienda. Denaro: È un buon momento per esplorare il mercato immobiliare. Rimani pratico quando si tratta di gestire le tue risorse anche se sei etichettato come avido.