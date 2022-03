Oroscopo Branko domani 23 Marzo 2022, previsioni segno per segno

Posted in

ARIETE

Caratteri dissimili, troppo per costruire qualcosa di valido. Tu tranquillo e taciturno, lui velocità, azione e battaglia. Neppure nel letto funziona a meraviglia, tu romantico lui passionale. Giugno a rischio di rottura. INTESA: difficile ♥

TORO

Agitato dalle contrarietà, avrà bisogno dei tuoi abbracci e della tua calma per ritrovare la sua anima romantica. Coppia serena nonostante le stelle avverse, magico aprile, complicato giugno: emicranie e violente litigate vi lasceranno senza fiato. Tenete duro, le tempeste di primavera passano in fretta. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

GEMELLI

Cosa avranno da dirsi un carattere allegro e iperattivo e uno taciturno come il tuo? Attrazione di breve durata, fragile come le farfalle di primavera. La classica “toccata e fuga”, per mettere il naso in un mondo diverso, poi ciascuno tornerà dove è a suo agio. INTESA: difficile ♥

CANCRO

Lumaconi inconcludenti, con una tempistica tutta vostra, che da maggio in poi farà a pugni con quella del momento, troppo veloce per i desideri di entrambi. Pappa e ciccia fino ad aprile, tra serenate e cene afrodisiache… INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

LEONE

Coppia perfetta come la Luna e il Sole, a patto che il timone lo regga l’altro; tu vai al traino, godendoti il paesaggio e la dolcezza della stagione. Fantastico se a lui piace dirigere e si assume le responsabilità di una storia d’amore con i fiocchi. Lui irritabile in marzo, tu suscettibile in giugno. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

VERGINE

Diversi come il giorno e la notte ma compatibili, tu ci metti la poesia, la tenerezza, l’affettività, lui la logica, il senso pratico, l’affidabilità, l’impegno per portare avanti la storia nel mondo reale. Ti lascerà credere alle tue favole occupandosi di tutto, l’essenziale è che tu dimostri di apprezzare. INTESA: serena ♥ ♥ ♥

BILANCIA

Anime romantiche, ma fragili. Vivete di poesia, sentimento, fantasia, ma non sapete prendere decisioni e ogni giorno apparirà pieno di ostacoli. Sereni e uniti da un grande sogno in maggio, ma già in giugno basta un litigio a scatenare il patatrac. INTESA: difficile ♥

SCORPIONE

Acqua su acqua, la tua quella trasparente del laghetto di montagna, la sua quella torbida di palude. La vita la affrontate con modalità diverse, ma in comune avete molto, a cominciare dall’introspezione e dalla visuale romantica, dove i sentimenti e le emozioni sono sempre al primo posto. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

SAGITTARIO

Conciliare la vita di un pantofolaio con quella di un giramondo? Risposta: con il piatto e con il letto. Apprezzate i piaceri della carne,e non disdegnate quelli dello spirito, in tutti i sensi: un bicchiere di buon rosso scioglie le inibizioni e riscalda l’intesa. INTESA: alti e bassi ♥ ♥

CAPRICORNO

Tu sei sensibilità, sogno, mutevolezza, lui pragmatismo, freddezza, fissità. Ottimo come amico, deludente come amante, da te si sentirà abbandonato, tu tradito nei sentimenti e nelle più dolci aspettative: le favole che ami, non te le sa raccontare. INTESA: difficile ♥

ACQUARIO

Tu il passato, lui il futuro, tu il cuore, lui la mente. Entrambi sognatori, immaginate di raggiungere insieme qualche stella, dove gli unici tempi esistenti siano il passato per te e il futuro per lui. Annullato il presente, sempre irto di complicazioni. INTESA: alti e bassi ♥ ♥

PESCI

Questa sì è una coppia che funziona. Favole, sogni, ricordi, poesie, solo con qualche nota dissimile: tu adori cucinare, ma se nessuno guadagna la dispensa resta vuota. Per un po’ potrete vivere di sogni, poi lo stomaco reclamerà! Pigrizia da vincere insieme. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥