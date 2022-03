Oroscopo Branko domani 14 Marzo 2022, previsioni i segni

Ariete

Troverai la compagnia di qualcuno che condividerà i tuoi stessi bisogni spirituali. Tieni presente che ciò che vive nella tua anima si riflette sul tuo esterno. Nutri il tuo mondo spirituale con la preghiera, la meditazione e l’aiuto che puoi dare agli altri. Numeri fortunati: 11, 19, 41.

Toro

Una decisione alquanto delicata in relazione ad una questione sentimentale va analizzata in dettaglio. Le esperienze degli altri ti saranno di grande aiuto. Ascolta e guarda. Fidati delle parole di chi ti lavora vicino, ma non dimenticare che i tuoi sentimenti devono essere convalidati. Numeri fortunati: 33, 12, 43.

Gemelli

Una persona del segno di terra (Toro, Vergine o Capricorno) ti terrà in contatto con la realtà. La tua mente sarà ora chiara per risolvere efficacemente qualsiasi tipo di problema che potrebbe sorgere. Prendi il controllo delle tue emozioni pensando in modo più razionale. Numeri fortunati: 11, 27, 39.

Cancro

Non alimentare l’amicizia di qualcuno che non ti si addice per pietà. Stai lontano da persone nevrotiche, negative e cariche di problemi. Non vuoi essere la tela delle lacrime per tutti coloro che si avvicinano a te poiché finirai per raccogliere molte energie negative di cui sicuramente non hai bisogno. Numeri fortunati: 3, 33, 1.

Leone

Rimani attivo fisicamente e mentalmente. Non lasciare che la routine ti domini. È tempo di mettere in atto i tuoi piani, idee o progetti. Vai alla ricerca della compagnia di persone organizzate e sicure di sé e fatti contagiare dalla loro energia. Controlla tutti i tipi di fanatismo ed esagerazioni. Numeri fortunati: 8, 33, 2.

Vergine

Saturati di coraggio ed energia. Rafforza la tua autostima. Unisciti a quelle persone che ti considerano e che sanno apprezzare quello che fai. Costruisci la tua autostima dando a te stesso il merito che meriti per i risultati e i trionfi che hai ottenuto finora. Numeri fortunati: 17, 10, 8.

Bilancia

Essere onesti giocherà un ruolo molto importante per te oggi. Rilascia la battaglia che porti dentro. Sii sincero ed esprimi la tua verità. Non continuare a portare le croci di altre persone che non ti appartengono. Ricorda ciò che ti sei promesso e realizza prima di tutto te stesso. Numeri fortunati: 2, 45, 29.

Scorpione

Mantieni la mente ben aperta e soprattutto obiettiva di fronte a una situazione alquanto insolita che qualcuno ti presenterà. I tuoi consigli saranno di grande aiuto, ma tieni presente che tutto dipende da ciò che l’altra persona può assimilare o capire. Le tue buone intenzioni saranno apprezzate. Numeri fortunati: 9, 50, 18.

Sagittario

Il tuo spirito indipendente e forte spesso ti tiene lontano da persone o relazioni che potrebbero portare molte cose positive nella tua vita. È tempo di stabilire relazioni più profonde e durature. Non continuare a saltellare come un uccellino. Numeri fortunati: 29, 24, 16.

Capricorno

Il momento è l’ideale per mettere in mostra tutti i tuoi talenti. Non abbiate paura delle critiche perché solo ciò che non può essere ignorato viene criticato. Oggi ti ritroverai in una posizione prestigiosa e importante in relazione al tuo lavoro o professione. Potrai godere di molti premi. Numeri fortunati: 15, 20, 6.

Acquario

Non permettere che le tue buone intenzioni vengano fraintese da coloro che si credono superiori agli altri. Fatti conoscere come individuo, con talenti, idee e desideri diversi dagli altri. Onora il tuo segno, Acquario, e rompi gli schemi del passato. Numeri fortunati: 4, 49, 6.

Pesci

Avrai la capacità di ritirarti nel tempo da situazioni difficili in cui potrebbe essere in gioco l’amicizia delle persone che apprezzi. La tua natura psichica e sensibile ti farà catturare tutto ciò che potrebbe accadere intorno a te e che potrebbe influenzarti direttamente. Numeri fortunati: 25, 4, 8.