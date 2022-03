Oroscopo Branko domani 9 Marzo 2022, anteprima astrale

ARIETE

La giornata è aperta per ottenere ciò che vuoi e goderti le cose buone. La Luna trascorre la giornata nel segno zodiacale del Toro, la tua casa solare del denaro, dove è anche esaltata. Questo è un momento meraviglioso per godersi piccole cose come il buon cibo, una tranquilla passeggiata in un parco o sulla spiaggia. Se ami cucinare, prepara un pasto di conforto. Prendi le cose un po ‘più lentamente oggi e non aver paura di toglierti le scarpe e goderti un po ‘di pigrizia per un po ‘.

TORO

Cosa speri di fare o di essere, Toro? La Luna trascorre il giorno il tuo segno zodiacale, la tua casa solare di sviluppo personale. E questo è un momento meraviglioso per capire le cose da soli. Prendi un quaderno e scrivi alcuni semplici obiettivi che senti davvero che ti piacerebbe raggiungere prima della fine di quest’anno o che vuoi iniziare durante il mese del tuo compleanno. Non è mai troppo presto per pensare al futuro, soprattutto se speri di realizzare cose nuove nella tua vita.

GEMELLI

Non è facile rimanere senza contatto o decidere che smetterai di fare spazio a certe persone nella tua vita. La Luna trascorre la giornata nel segno zodiacale del Toro, la tua casa solare di nemici nascosti, e anche se non sei un fan del ghosting di una persona, c’è anche un tempo e un luogo per tutto. Se una relazione ti sta causando più stress o danni che benefici, una piccola distanza può essere preziosa per aiutarti a ottenere una prospettiva.

CANCRO

Hai un talento per incontrare persone, e anche se tendi ad essere più timido, c’è qualcosa di naturalmente carismatico, persino vivace in te oggi. La Luna trascorre la giornata nel segno zodiacale del Toro, la tua casa solare di amicizie, e questo è un momento meraviglioso per socializzare o fare cose con altre persone. Se ne hai la possibilità, gioca a un gioco da tavolo veloce o invita alcune persone a casa tua per una semplice cena e un film.

LEONE

Hai una capacità naturale di riunire i tuoi compagni di squadra sul posto di lavoro e gli altri si divertono a lavorare con te oggi. La Luna trascorre la giornata nel segno zodiacale del Toro, la tua casa solare di carriera e status sociale, e c’è un’incredibile energia cooperativa a cui attingere. Se hai progetti o incontri importanti, fai volontariato o offri i tuoi talenti. Sei in una posizione privilegiata per impressionare e fare la differenza.

VERGINE

BILANCIA

Quello che vuoi e di cui hai bisogno è la sicurezza finanziaria, e questa settimana puoi fare dell’acquisizione di alcune cose che ti fanno sentire come se avessi la tua vita in ordine una priorità. La Luna trascorre la giornata nel segno zodiacale del Toro, la tua casa solare di risorse condivise, ed è importante gettare le basi del tuo futuro. Dalla scrittura di un testamento alla creazione dei tuoi piani finanziari, questo è un ottimo momento per pianificare le cose per la pensione e l’eredità della tua famiglia.

SCORPIONE

La famiglia, il matrimonio e tutte le grandi cose che la coppia può portare sono così preziose per te che vuoi investire il tuo tempo e le tue energie in una persona che ami e di cui ti fidi. La Luna trascorre la giornata nel segno zodiacale del Toro, la tua casa solare degli impegni, e questo è quando puoi vedere la tua vita amorosa in un modo che normalmente non vedi. Dalla revisione di alcuni errori passati al sentire ciò di cui hai bisogno per essere un amante migliore, considera il tuo ruolo nella società di oggi.

SAGITTARIO

Sii gentile e gentile con te stesso, Sagittario. La Luna trascorre la giornata nel segno zodiacale del Toro, la tua casa solare dei doveri quotidiani e della salute. Ed è molto importante rallentare e godersi la vita per un po ‘. Sei stato concentrato sul lavoro e sui compiti importanti, ma va bene rallentare e rilassarsi per un po ‘.

CAPRICORNO

Il duro lavoro merita una ricompensa, Capricorno. Quindi, fai qualcosa che ti aiuti a ridurre lo stress, come giocare a un gioco o fare un po ‘di arte e ascoltare musica alla fine della giornata. La Luna trascorre la giornata nel segno zodiacale del Toro, la tua casa solare della creatività, e anche se non ti consideri un tipo artistico, puoi comunque trovare il tempo per attività che ti riconnettono con il tuo bambino interiore.

ACQUARIO

È bello essere in un ambiente familiare e sentirsi al sicuro. La Luna trascorre la giornata nel segno zodiacale del Toro, la tua casa solare, e questo è un buon momento per stare con i parenti che ti ricordano la tua infanzia o per chiamare nonni, cugini o vecchi amici d’infanzia per recuperare. e toccare la base l’uno con l’altro.

PESCI

I tuoi sentimenti sono facilmente espressi oggi, e quando la Luna trascorre la giornata nel segno zodiacale del Toro, la tua casa solare di comunicazione, sei aperto, contemplativo e amorevole. Se ami scrivere o ti piace leggere poesie, oggi è perfetto per creare narrativa, e-mail o fare qualcosa di creativo usando le parole.