Oroscopo Branko oggi 8 Marzo 2022, previsioni festa delle donne

ARIETE

Nell’amore ci saranno alti e bassi e la giornata di oggi non sarà un esempio di concordia in questo aspetto. Usa tutta la tua diplomazia e raggiungerai i traguardi che desideri. Sorpresa nell’amore che ti affascinerà.

TORO

Il tuo magnetismo personale sarà molto alto oggi e susciterai invidia e gelosia in varie persone intorno a te. Vivi le passioni ma non giocarci perché seminerai rancore, più temperanza.

GEMELLI

Sarai molto allegro e sorridente di fronte agli altri e questo ti gratificherà con un aumento del numero di amicizie e un migliore riconoscimento sociale. Buona fortuna negli affari e nei viaggi.

CANCRO

Sarai circondato da molte persone che richiederanno i tuoi servizi e saranno attenti a tutto ciò che dici e fai. Nella tua famiglia troverai l’aiuto necessario. Amori facili, il vostro magnetismo erotico sarà pieno.

LEONE

Oggi saranno in grado di ferire la tua sensibilità con grande facilità. Non prestare attenzione ai commenti di terzi e dedicarti ai tuoi affari senza interferire con gli altri, pensa prima di agire, oggi nessuna fretta o pressione.

VERGINE

Affinché l’amore e la passione germoglino come vuoi, è necessario che tu faccia di più della tua parte. Elimina i tuoi pregiudizi e buttati nella vita appassionata, allora lo apprezzerai. Il denaro arriva per caso.

BILANCIA

Per tutta la giornata sarai molto cordiale con tutti ma non riceverai in cambio la stessa valuta. Non essere arrabbiato che presto si renderanno conto dell’errore e verranno da te. Con pazienza oggi raggiungerai tutto.

SCORPIONE

Il tuo personaggio sarà più energico del solito e quindi sorprenderai tutti con i tuoi atteggiamenti. Fai attenzione che non siano estremi poiché non sarà necessario tanto rigore. Un nuovo amore si avvicina.

SAGITTARIO

Buone opportunità sorgeranno nel campo del lavoro e finanziario. Non perdere le opportunità che si presentano oggi. La tua intuizione ti aiuterà molto in ogni azione. Fermezza, oggi vede per tutti, successi.

CAPRICORNO

Non preoccuparti di inconvenienti o ostacoli che si presentano al mattino. Tutto avrà una soluzione rapida se ti unisci a persone competenti come te, vai avanti e senza paura, oggi è il tuo giorno.

ACQUARIO

I cattivi stati d’animo di un membro della famiglia complicheranno i tuoi piani per oggi. Non lasciare che niente e nessuno intervenga nei tuoi affari privati. Non cedere alle tue idee e raggiungerai il successo. Temperanza e fermezza.

PESCI

Giornata molto attiva per quanto riguarda le relazioni appassionate. Il tuo magnetismo personale sarà al suo apice e il richiamo della passione più vicino che mai. Notte molto vivace ed esotica, l’amore bussa alla tua porta oggi.