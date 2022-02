Laura, Bernardo Giorgio e Francesco Mattarella, chi sono i figli di Sergio Mattarella?

Sergio Mattarella è il presidente dell’Italia. I suoi figli, Bernardo Giorgio, Francesco e Laura lo hanno accompagnato in molte occasioni dal 2015. Sono vicini al padre dopo la morte di Marisa Chiazzese nel 2012 in seguito alla sua diagnosi di cancro terminale e la successiva morte per questo.

Francesco Matterella, il secondo figlio di Sergio e Tina, è nato nel 1993. È famoso perché è estremamente riservato e si tiene lontano dai riflettori. Di Bernardo Giorgio e Laura si conoscono più dettagli rispetto agli altri suoi fratelli, perché entrambi sono stati molto popolari a un certo punto, mentre erano ancora in vita, quando hanno avuto dei figli o la loro prole è diventata famosa in diversi campi più tardi.

Bernanardo Giorgio, nato il 3 marzo 1968, è il primo figlio di Sergio Matterella e Marisa Chiazzese. Bernanardo ha un dottorato di ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università di Firenze, è professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli ed è stato nominato dal Ministro Marianna Madia a capo del suo Ufficio pur mantenendo il suo incarico di professore alla LUISS Guido Carli fino al 2014. Ecco alcuni altri fatti interessanti su questa persona distinta: si è laureato con lode alla UC Berkeley-School Of Law; Suo padre è stato ministro diverse volte nel corso della sua vita; Ha lasciato l’Italia dopo essere stato minacciato per un articolo che aveva scritto per il quotidiano La Repubblica – che lo ha portato a insegnare legge all’estero.

Laura Mattarella è la moglie del Presidente della Repubblica italiana, suo padre Sergio è stato eletto due volte e Laura lo accompagna in quasi tutti gli eventi pubblici dal 2015. È anche la nuora di Ernestina Saragat che aveva già ricoperto questo ruolo prima che Laura entrasse in carica, è avvocato e porta il nome del nonno materno Lauro Chiazzese, famoso giurista e rettore dell’Università di Palermo.

La vita privata di Laura Matterella è nota per essere che è sposata con Cosimo Comella e hanno tre figli: Manfredi, Maria Chiara e Costanza. Il marito è laureato in Scienze dell’Informazione e avrebbe ricoperto il ruolo di funzionario informatico presso l’Università di Roma Tor Vergata prima di passare a ricoprire il ruolo di responsabile per le tecnologie digitali e la sicurezza informatica presso il Garante per la protezione dei dati personali.