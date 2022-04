Oroscopo Branko domani 4 aprile 2022, previsioni segno per segno

Toro

Amore/relazioni: La tua vita emotiva sembrerà più intensa, il che consiglia di dedicare più tempo alla tua famiglia, ma anche a te stesso. È un momento di riflessione e di analisi; anche per pianificare cosa vuole fare della sua vita e di quella della sua famiglia. Le gioie più grandi verranno dalla parte dei membri della famiglia sotto la vostra responsabilità. Salute: Evitare eccessi nel cibo e nelle bevande in quanto vi è il rischio di problemi al fegato o digestivi. Ricorda che la moderazione continuerà ad essere il tuo migliore alleato. Lavoro: Quando tutto sembra essere stato paralizzato tutto inizierà a muoversi molto rapidamente ed è conveniente essere attenti a questi cambiamenti. Avrai l’opportunità di ampliare il tuo raggio d’azione in termini di partecipazione più attiva a progetti di gruppo e ad altre società; evita di competere con i tuoi colleghi. Denaro: Sarai in grado di migliorare la tua situazione materiale grazie a operazioni commerciali abili e investimenti sicuri.

Gemelli

Amore/relazioni: Evita l’interferenza di terzi nella tua vita amorosa in quanto potrebbero causare voci malintenzionate. Essere un libro aperto per i tuoi cari ti permetterà di essere conosciuto molto meglio ogni giorno. Assicurati di visitare i tuoi genitori e nonni; la loro presenza fa loro molto bene. Salute: Evitare lo stress è facile se si pratica sport o si fanno lunghe passeggiate in campagna o in spiaggia, regolarmente. Ricorda che la tua salute dovrebbe sempre venire prima di tutto. Lavoro: Non è conveniente per lui cadere in un mare di dubbi quando prende decisioni, dal momento che questo eccesso di fiducia potrebbe essere sfruttato dai suoi rivali e prendere il comando. Preparatevi a qualche confronto con i vostri superiori o altri compagni. Evita di aggiungere benzina al fuoco e concentrati sui tuoi compiti e responsabilità. Denaro: Sebbene lo stato dei tuoi beni sia ancora sano, è importante non lasciarsi trasportare da alcuni impulsi durante lo shopping.

Cancro

Amore/relazioni: Alcune difficoltà nei rapporti con i familiari sotto la loro responsabilità; è importante essere più flessibili e condiscendenti e soprattutto non perdere autorità. Non tutto è permesso; e tutto dovrebbe essere negoziato e chiarito; non lasciare a domani quello che puoi fare oggi. Salute: Trascorrere più tempo su te stesso non sarà facile se dedichi molte ore al lavoro e poche alla tua vita familiare. Dovrei riposare di più e lavorare di meno. Lavoro: Riceverai buone notizie da qualche problema di lavoro, o di affari, che ti permetterà di continuare ad avere influenza e attraversare alcuni confini in quell’ambiente. Le preoccupazioni professionali continueranno ad aumentare e dovrai trovare il tempo e lo spazio necessari per dare loro lo sbocco che meritano. Denaro: Non è un buon momento per fare prestiti, a meno che non siano persone di cui ti fidi. Sii prudente con le spese; e organizzare una previsione dei fondi.

Leone

Amore/relazioni: Avrai l’opportunità di espandere la tua lista di contatti con persone di altri paesi o culture diverse. Dai ai membri della famiglia sotto la tua responsabilità più tempo e attenzione. Non sarai sempre in grado di raggiungere accordi con il tuo coniuge quando si tratta dell’educazione dei membri più giovani della famiglia. Salute: Evitare sbalzi di temperatura in quanto vi è il rischio di problemi alle vie aeree. Lavoro: Ascoltare attentamente i tuoi colleghi ti aiuterà a migliorare la qualità del progetto finale; è importante mantenere buoni rapporti con l’ambiente di lavoro in quanto non si sa mai quando si avrà bisogno l’uno dell’altro. Presta attenzione alle nuove opportunità di lavoro e di promozione che appariranno. Denaro: La tua situazione finanziaria si rivelerà migliore di quanto pensassi.

Vergine

Amore/relazioni: È importante allontanarsi dal trambusto della famiglia e del lavoro e godersi un po ‘di solitudine e silenzio nel tempo libero. Evita di esercitare così tanta influenza sulle persone a cui tieni davvero perché potrebbe essere scambiato per controllo eccessivo. Le relazioni già stabilite saranno in grado di superare le loro differenze. Salute: C’è il rischio di emicrania o mal di schiena a causa di superlavoro e preoccupazioni. Lavoro: Buoni risultati nel lavoro e negli affari ti permetteranno di optare per nuove promozioni, ma anche di presentare i tuoi progetti più ambiziosi nella fiducia di portarli avanti. Evita di portare il lavoro a casa anche se sei un libero professionista. Denaro: Le buone notizie arriveranno dalle amministrazioni, o dalle questioni legali, che ti permetteranno di sistemare i tuoi budget.

Bilancia

Amore/relazioni: Lasciare i problemi del lavoro al di fuori della tua vita personale ti permetterà di dedicare particolare attenzione a quei membri della famiglia che sono sotto la tua responsabilità; anche se sono i tuoi genitori o i tuoi nonni. Non è consigliabile criticare gli altri o alimentare voci dannose. Non aggiungere carburante al fuoco gli permetterà di spegnersi. Salute: Trascorrere molte ore in ambienti chiusi, o in ambienti inquinati o malsani, potrebbe influire sulle vie aeree superiori a cui dovrai prestare particolare attenzione. Lavoro: Le differenze che lo separano dai suoi superiori, o persone di influenza e potere, potrebbero ostacolare il suo progresso verso nuove promozioni o progetti più ambiziosi. Non è consigliabile nuotare contro corrente del momento; ma lasciarsi trasportare da essa. Troverai un modo per finanziare alcuni progetti più personali e ambiziosi. Denaro: Se hai deciso di apportare miglioramenti e accordi nella casa di famiglia dovresti cercare le migliori offerte o vantaggi, oppure dovrai farlo da solo.

Scorpione

Amore/relazioni: Non è conveniente dire quello che pensi, non importa quanta fiducia hai con la tua famiglia o i tuoi amici; mantenere i moduli sarà il modo migliore, ma non l’unico. C’è il rischio di ferire la sensibilità. La tua vita amorosa prenderà una svolta verso più impegni; segui il tuo istinto. Salute: Dovrei dormire più ore e lavorare meno ore. Evita di portare il lavoro a casa e goditi tutte le cose buone e belle che la vita ha da offrire. Lavoro: Le routine e alcuni compiti senza fantasia potrebbero essere allungati se non fai più della tua parte per farli passare; è consigliabile essere preparati per le opportunità che appariranno e che non dovresti perdere. Troverai un modo per promuovere i tuoi progetti e le tue aziende, ma da solo. Denaro: Non è un buon momento per mettere a rischio i beni di famiglia poiché potresti subire grandi perdite se non segui i consigli forniti dagli specialisti.

Sagittario

Amore/relazioni: La tua vita amorosa potrebbe attraversare una crisi di conseguenze imprevedibili. Sentirsi frustrati significa che non avresti messo molto dalla tua parte per salvare quella relazione, o un’altra legata alla famiglia. È importante riflettere prima di prendere una decisione perché potresti non avere spazio di manovra per rettificare. Salute: Trascorrere del tempo praticando sport, o fare lunghe passeggiate in campagna o in spiaggia, ti permetterà di goderti una certa solitudine e silenzio, che ti permetteranno di ordinare i tuoi pensieri. Lavoro: Dovrai cercare i finanziamenti necessari per i tuoi progetti sia che tu lavori per terzi o che tu sia un libero professionista. Troverete sostegno tra i vostri coetanei del gruppo, ma anche tra i vostri superiori, o persone influenti. Segui il tuo istinto; non ti deluderà. Denaro: Sebbene lo stato dei loro beni rimanga sano, è consigliabile monitorare molto da vicino le spese superflue che di solito non sono preventivate.

Capricorno

Amore/relazioni: L’atmosfera nell’ambiente familiare sarà molto più tesa del solito; ma se non si aggiunge benzina al fuoco alla fine le tensioni si dissiperanno. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai familiari sotto la loro responsabilità; ricorda che la tua presenza in questo ambiente è d’obbligo. Salute: Aumentare la vitalità: supererai i tuoi soliti piccoli problemi di salute. Lavoro: È importante ampliare il raggio di lavoro collaborando o partecipando con altre aziende o professionisti indipendenti. Se riuscissero a raggiungere accordi, potrebbero andare molto oltre quello che raggiungerebbero individualmente o nelle piccole imprese. Studiare nuove materie sarà una buona opzione. Denaro: Anche se avessero aumentato i loro beni, avrebbero anche aumentato le loro spese. L’equilibrio sarà ben bilanciato.

Acquario

Amore/relazioni: È un buon momento per espandere la tua agenda di contatti a livello sociale e culturale. Tuttavia, è consigliabile essere cauti con quelle persone che potrebbero essere con te per l’interesse. Dedicare più tempo ai tuoi amici ti permetterà di rafforzare i legami emotivi che li uniscono; riceverai buoni consigli. Salute: Se fai movimenti molto violenti potresti risvegliare qualche vecchio disturbo. Lavoro: Imporre le loro opinioni richiederà più accordi con i loro pari; evitare di correre; ricorda che correre non è un buon consiglio. I lavori procederanno molto più velocemente del previsto, e saranno in grado di adempiere a tutti gli impegni presi; Rilassare. Denaro: Evita di fare spese ostentate o superflue in quanto potresti avere problemi di liquidità se non mostri molto buon senso.

Pesci

Amore/relazioni: Le recenti relazioni romantiche non saranno molto favorite. Tuttavia, le relazioni già stabilite attraverseranno una crisi che alla fine le rafforzerà. Essere se stessi ma allo stesso tempo condividere la propria vita con qualcuno di molto speciale non è impossibile da raggiungere; tutto dipenderà dalla volontà che ognuno mette. Salute: Evita di fare movimenti violenti in quanto potresti subire qualche contrattempo praticando sport, o nell’area domestica. Lavoro: È un buon momento per agire e andare avanti nella fiducia di portare i tuoi progetti, o aziende, al successo. Difendi il tuo lavoro invece di lamentarti di non aver portato al successo in passato. Guardare avanti ti permetterà di ritrovare la fiducia che potresti aver perso. Denaro: È un buon momento per esplorare il mercato immobiliare se si prevede di acquistare una casa o fare investimenti nel settore immobiliare.