Perché Michael Schumacher non è il più grande pilota nella storia della F1?

Michael Schumacher è una delle grandi leggende della Formula1, e giustamente. Basta vedere le sue impressionanti statistiche per capire la grandezza del suo nome: sette campionati del mondo, 68 pole, 94 vittorie e 77 giri più veloci è ciò che il Kaiser ha accumulato nelle 19 stagioni e 307 gran premi che ha giocato tra il 1991 e il 2006 e tra il 2010 e il 2012.

È, con questi numeri, il pilota di maggior successo della storia, e c’è solo un uomo in grado di oscurare il suo record: Lewis Hamilton. L’inglese, che ha debuttato nella massima competizione come compagno di squadra di Fernando Alonso nel 2007, dopo aver vinto la GP2 Series, ha una storia simile a quella della leggenda tedesca: sette campionati del mondo, 102 pole, 102 vittorie e 57 giri più veloci è tutto ciò che ha raggiunto nelle 15 stagioni e 286 gran premi che ha giocato negli ultimi quattordici anni, e questi dati potrebbero aumentare in questo 2021 se riuscirà a vincere la gara a Max Verstappen, la giovane promessa della nuova generazione di piloti di F1 con cui l’ex campione sta lottando per riconvalidare il suo titolo.

Anche se sia Schumacher che Hamilton sono due titani della Formula 1 con un talento indiscusso che passerà alla storia, ci sono molti che credono che nessuno dei due sia, in realtà, il più grande pilota di Formula 1 di tutti i tempi. Nonostante sia il Kaiser che Hamilton siano i piloti con il maggior numero di titoli alle spalle, c’è chi sostiene che il podio assoluto della Formula 1 appartenga ad altri due piloti leggendari: Juan Manuel Fangio e Ayrton Senna.

Perché Michael Schumacher non è il miglior pilota nella storia della Formula 1?

I motivi per cui molti non credono che Schumacher sia il miglior pilota della storia sono per lo più ridotti alla sua concorrenza. Sebbene il Kaiser abbia dovuto affrontare sia Senna stesso che piloti della statura di Nigel Mansell e Alain Proust nei suoi primi anni nella massima competizione, il pilota tedesco ha ottenuto gran parte del suo successo gareggiando contro rivali di livello inferiore, come Mika Hakkinen, Damon Hill o Rubens Barrichello.

In alcuni casi, addirittura, il leggendario pilota ha sofferto per potersi imporre su questi rivali, anche se tutti i suoi sudori si sono esauriti quando la Ferrari ha colpito la chiave perfetta per creare il veicolo più competitivo in pista, con il quale è riuscito ad aggiungere la maggior parte dei suoi campionati del mondo. Qualcosa di simile a Hamilton e alla sua invincibile Mercedes, che gli ha permesso di imporsi facilmente sui suoi rivali negli ultimi sei anni e aumentare quel record che ha inaugurato con la McLaren.

Precisamente, la vettura è un altro dei grandi argomenti che servono per mettere in luce la figura di Fangio e Senna contro quella di Schumacher e Hamilton. Ed è che per molti non è lo stesso imporsi con un armatoste tecnico di gran lunga superiore alle altre vetture della concorrenza che imporsi per pura bravura, e sia Fangio che Senna potrebbero arrivare in cima con vetture molto peggio equipaggiate di quelle dei loro successori.

Ciò è dovuto, soprattutto, agli stessi progressi che sono stati fatti quando entrambi i titani hanno corso. Considerando che Fangio ha sviluppato buona parte della sua carriera tra la metà degli anni ’40 e la fine degli anni ’50 e che Senna ha debuttato in Formula 1 nel 1984, non sorprende che le sue vetture fossero, in termini puramente tecnologici, peggiori di quelle dei suoi successori, soprattutto nel caso di Fangio. Al contrario: è pura logica, e questa inevitabile differenza non può che farci chiedere cosa avrebbero potuto fare con un’auto meglio equipaggiata?

Anche così, entrambi i piloti sono riusciti a domare la pista e farla propria. Nel caso di Fangio, il pilota, che ha corso in auto in cui un errore potrebbe costarti la vita, ha disputato 53 gran premi e ha ottenuto fino a cinque titoli mondiali, 29 pole e 23 giri veloci. Le sue imprese sono anche divise in quattro squadre: Mercedes, Ferrari, Maserati e Alfa Romeo. Quasi nulla.