Napoli – Sampdoria Streaming Gratis Diretta Live Tv come vedere la partita

D’Aversa punta su Rincon: «È disponibile» Sampdoria incerottata, oggi al Maradona, e costretta fare i conti con la squalifica di Candreva in mediana, ma anche con l’assenza in extremis di Bereszynski, che si aggiunge a quella dei due centrali difensivi titolari, Yoshida (infortunato) e Colley (in nazionale). Il tecnico D’Aversa punta anche su Rincon, da ieri in gruppo: «Gli ho parlato – ha spiegato -. Ovviamente metterlo in campo dopo un solo allenamento non è il massimo, però…».

Da un paio d’anni si ritiene che Mertens, ormai vicino ai 35 anni sia ormai al tramonto. Ma ogni volta che lo pensi lui ti smentisce sul campo, segnando gol belli e importanti come quello alla Juve. Le 142 reti alimentano il mito di un giocatore che sta diventando “immortale”.

Nel 2013 al Napoli nasce Ciro Mertens, poco dopo sugli schermi con il successo di Gomorra ecco il personaggio Ciro Di Marzio, per l’appunto “l’immortale”. Interpretato dall’attore, nel frattempo diventato regista, Marco D’Amore, che del Napoli è grande tifoso. «Dries è il vero “immortale” ed è giusto così, non c’è dubbio. Perché i sogni devono sempre battere gli incubi rappresentati dal male del mio Ciro che ha dato notorietà e soddisfazioni a me, ma ovviamente nessuna identificazione».

Integrato D’Amore è affascinato da Mertens. «È la dimostrazione come aNapoli si possa arrivare con una cultura diversa e integrarsi perfettamente mantenendo la propria identità. Dries si è calato nella città, mettendosi in sintonia ma senza ruffianerie. E poi mi piace la sua classe cristallina. Ha fatto un gol stupendo alla Juve in un momento delicato. Essere leader significa anche sudare la maglia più degli altri. Mi piace la bellezza che esprime».

La bellezza In proposito, D’Amore sta lavorando a un docufilm su “Napoli magica”. «Un omaggio alla città. Un progetto che curo da regista e attore a cui tengo molto». Ma Marco ama parlare di calcio: «Il pari con la Juve ha un valore ancora più grande del punto pre6so. Abbiamo recuperato alla causa gioca tori importanti come Ghoulam e Lobotka. E se Dries segna ancora con la Samp… Perché io ai sogni ci credo e se passa sta nuttata di gennaio le milanesi possiamo prenderle». L’attaccante belga accende entusiasmo e passione.

Che numeri Da novembre, ha segnato sei gol in campionato: almeno il doppio di qualsiasi suo compagno. Lui vuole rimanere e dimostra grande attaccamento alla città. La situazione è abbastanza chiara. Il Napoli fino a giugno può esercitare l’opzione che gli consente di prolungare l’attuale contratto che prevede 5 milioni netti d’ingaggio. Cifre che il club non intende mantenere nella politica di contenimento degli stipendi. Ciro lo sa e non ha fretta. Dal Qatar ha avuto una offerta sontuosa, ma spera di restare e sa che la questione si potrà discutere solo in primavera, quando si capirà se la squadra centrerà la qualificazione in Champions. Intanto pensa a far gol. È già a7 nell’annata e si avvia a chiudere in doppia cifra per la nona stagione consecutiva, cioè da quando è arrivato al Napoli da ala offensiva ma non certo con la fama di goleador.