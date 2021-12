Orietta Berti: il dramma dei salute del marito Osvaldo

Orietta Berti la conosciamo tutti per essere un’artista molto importante della musica italiana. Ultimamente è tornata alla ribalta, dopo aver preso parte all’ultimo Festival di Sanremo. La scorsa estate ha presentato un brano insieme a Fedez e Achille lauro, intitolato Mille che ha avuto un successo davvero strepitoso. Nella sua vita privata, Orietta è legata ad un uomo di nome Osvaldo Paterlini che è stato il suo compagno di tutta una vita. Quest’ultimo, oltre ad essere stato il compagno di Orietta è stato anche il suo autista ed il suo manager. Insomma, un’intera vita trascorsa l’uno al fianco dell’altro.

Orietta Berti racconta i problemi di salute del marito

“Siamo talmente diversi come personalità e carattere. Ci siamo incontrati, lui un uomo molto chiuso, taciturno e testone. Io l’esatto contrario”. Questo quanto raccontato dalla cantante. Ad ogni modo, in questi ultimi anni Osvaldo non ha potuto più accompagnare la moglie per via di alcuni problemi di salute. La cantante ha vissuto dei momenti davvero difficili al fianco del marito. Osvaldo è stato operato per ben cinque volte per una malattia agli occhi. “La cosa più importante è che non si abbandoni allo sconforto, per fortuna si è ripreso da una depressione: rifiutava la situazione, era sfiduciato. Mi auguro che tutto vada bene, che Osvaldo si riprenda e che possa accompagnarmi anche solo nei viaggi brevi. Senza di lui mi sento persa”. Questo quanto aggiunto dalla cantante.