Streaming Milan – Porto dove vedere diretta live tv gratis Amazon Prime

Dove e come vedere Milan Porta

Il match tra Milan Porta. Il match sarà visibile su Sky e basterà collegarsi ad uno dei tre canali per trasmettere la sfida dei nerazzurri di Inzaghi. Sky Sport Action, dal numero 206 del satellite, Sky sport 4k al numero 213 del satellite e SKy sport al numero 253 del satellite. Gli abbonati a Sky potranno anche guardare la partita anche in streaming grazie all‘applicazione Sky go, disponibile sia per smartphone, tablet e pc. Sugli stessi dispositivi sarà possibile accedere a Infinity +, che per chi non lo sapesse è il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. In alternativa ancora si potrà assistere al match con Now, il servizio on demand di Sky.

A Milano per vincere. Sergio Conceigao, tecnico del Porto, non si accontenta in vista della trasferta di San Siro. «Il Milan ha una rosa fortissima. Sarà una partita molto difficile tra due squadre di grande qualità, ma noi giocheremo con la solita mentalità, ci siamo preparati bene e vogliamo una vittoria». Conceigao, che conosce bene il Meazza, si aspetta un’atmosfera «tutt’altro che facile, ma questo è un bene per noi, ci esaltano questo tipo di palcoscenici.

Avremo di fronte un club che ha vinto sette volte la Champions, questo dice tutto», ha continuato l’allenatore degli ospiti. «Indipendentemente da chi scenderà in campo, i rossoneri possono schierare un undici titolare fortissimo e noi dovremo contestare la loro qualità, sia individuale che come collettivo.

Il Milan è in testa alla Serie A, uno dei due campionati più competitivi al mondo, ha appena battuto la Roma che ha uno dei migliori allenatori al mondo in panchina, a Liverpool avrebbe potuto vincere, contro l’Atìetico non meritava la sconfitta e al Dragao ci ha dato delle difficoltà. Sarà una gara dura, questo è certo», ha concluso l’allenatore portoghese. Che a proposito della propria squadra ha anticipato tre assenze importanti per infortunio. «Wendell sarà sicuramente fuori. Marcano è difficile che recuperi e Uribe anche lui è molto difficile che riesca a riprendersi».

Saranno quasi 100 mila i tifosi del Milan che andranno ad occupare i posti disponibili per le partite contro Porto e Inter, in programma tra questa sera e domenica. Un afflusso importante, con la caccia al biglietto per il derby che si è fatta selvaggia tra biglietterie online, Casa Milan e richieste all’Associazio-ne Italiana Milan Club che è stata letteralmente sommersa di richieste di tagliandi per la stracittadina.

Il trend è soddisfacente in casa rossonera, con i dati che segnalano una ripresa importante alla voce ricavi dal botteghino, anche in virtù dei prezzi fissati per la vendita libera che sono più alti rispetto alle fasi 1 e 2 riservate agli abbonati della stagione 2019-20 e ai possessori della carta “Cuore Rossonero” Ma per tante cose positive, qualcuna negativa si registra. Tanti tifosi, ormai da settimane, lamentano difficoltà nella sotto scrizione della tessera del tifoso milanista, che può essere fatta solo online con relativi disagi e costi maggiori per acquistale i biglietti in vendita libera. Prosegue il pressing sui social per far aprire la campagna abbonamenti, ma il club non attuerà soluzioni a lungo termine fino a quando gli stadi non saranno aperti al 100%.