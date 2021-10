Oroscopo Branko 1 Ottobre 2021, previsioni i segni

Ariete

Come vi abbiamo anticipato nei vostri oroscopi di settembre 2021 , Mercurio retrò è vostro alleato. E questa settimana ti permetterà di ottenere chiarezza e risposte intorno a qualsiasi storia in cui hai bisogno di trovare equilibrio, armonia e persino giustizia. Ti sei svegliato con attaccamento alla tua casa, alla tua casa e alla tua famiglia. Forse vuoi restare a letto fino a tardi o fare i lavori di casa.

Toro

Presta molta attenzione a ciò che viene detto nelle conversazioni che hai con i tuoi colleghi e, se partecipi a complotti o pettegolezzi, controlla che il microfono sia spento. Tutto ciò che riguarda il tuo lavoro, come brevi viaggi e riunioni di pubbliche relazioni, è ben organizzato durante questa giornata.

Gemelli

Approfitta di questi giorni per cambiare le tue abitudini , migliorare il tuo stile di vita e mettere i tuoi talenti al servizio di uno scopo pratico. L’energia presente vuole aiutarti a prenderti più cura delle tue idee e delle risorse intellettuali che utilizzi per generare reddito o per guadagnarti da vivere.

Cancro

La sensualità e l’amore sono molto importanti per te durante la fine del mese. Vuoi sentirti accompagnato da qualcuno che abbellisce la tua vita . Se emotivamente hai avuto settimane instabili o piuttosto intense, oggi può essere molto difficile per te funzionare guidato dal tuo buon senso.

Leone

Questa settimana dovrai fare i conti con la tecnologia più del solito, ma potresti anche subire ritardi o problemi con essa, prenditi cura dei tuoi gadget. È la fine del mese in cui il vostro interesse per i diversi aspetti spirituali è molto risvegliato .

Vergine

Non fate acquisti importanti o molto ingenti, al contrario è meglio prendersi una pausa per pianificare bene qualsiasi movimento finanziario in cui sono coinvolti i vostri beni. Chiudi il mese alla ricerca di un ideale da perseguire o con cui allinearti. Uno che ti aiuta a mettere in comune le tue idee o a raggiungere un grande gruppo di persone.

Bilancia

Approfitta della giornata per riflettere attentamente, con calma. Questo è il momento che stavi aspettando per immergerti nelle tue idee e pensieri . Usa questa giornata per far emergere il tuo atteggiamento più professionale e competente. Anche se non hai un incontro o un impegno importante, l’energia ti aiuta a crescere.

Scorpione

Stai mostrando fascino e carisma, che ti aiutano a socializzare, negoziare e ottenere ciò che vuoi. La tua immaginazione si scatena oggi e puoi trovare una grande idea per qualsiasi progetto creativo o di scrittura su cui stai lavorando.

Sagittario

Cerca di non passare troppo tempo a pensare e pianificare il tuo futuro, perché Mercurio retrò ha bisogno che tu sia presente nel qui e ora, poiché ci sono piani che devi calibrare di nuovo. La tua energia sessuale può essere aumentata oggi ed è anche probabile che abbia un coinvolgimento emotivo più forte rispetto a un altro momento del mese.

Capricorno

Nel mese di ottobre puoi incontrare una nuova coppia all’interno di un gruppo di amici, in club o associazioni. La tua vita personale, e soprattutto la tua storia di coppia, è nel mirino o genera rumore. Cerca di non ascoltare troppe opinioni a riguardo, potresti finire molto confuso.

Acquario

Evita di essere eccessivamente esigente, soprattutto se le persone intorno a te hanno difficoltà a soddisfare le tue aspettative nei loro confronti. Il tuo benessere emotivo è una priorità e puoi rifiutare qualsiasi persona o situazione che ti priva della tua tranquillità. Se ne hai bisogno, è un buon momento per qualsiasi tipo di terapia o trattamento.

Pesci

Non vuoi prendere troppo sul serio niente e nessuno, stai chiudendo il mese con tanta voglia di sapere di essere libero . La tua autorealizzazione arriva attraverso l’attività fisica, lo sport o le competizioni amichevoli che fai oggi. E, naturalmente, vorrai essere il vincitore.