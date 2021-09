Conference League Roma Trabzonspor Streaming Gratis dove vedere Diretta Live TV

Tra pochi minuti la Roma sarà impegnata in una partita contro il Trabzonspor. Sarà un match valevole per il ritorno dei play-off di conference League. La partita avrà ufficialmente inizio alle ore 19 di oggi giovedì 26 agosto 2021. Ma dove sarà visibile e soprattutto quali saranno le possibili formazioni?

Roma Trabzonspor, ritorno dei playoff di Conference League oggi giovedì 26 agosto 2021

La Roma quindi sta per sfidare il Trabzonspor per la partita che è valida per il ritorno dei play-off di conference League che potrebbe regalare alla squadra giallorossa il passaggio alla fase a gironi della competizione Europea appena nata. Nella gara di andata la formazione di Mourinho ha vinto per 2 a 1 e pare che la vittoria sia arrivata proprio nella ripresa. Per poter passare al turno successivo la Roma dovrà vincere o comunque pareggiare. Nel caso in cui il Trabzonspor dovesse vincere con un gol di scarto a prescindere dal risultato si dovrà comunque andare ai supplementari e di conseguenza poi a calci di rigore. Ma come arriva la Roma a questa sfida? Sicuramente il morale è molto alto e anche la squadra sta piuttosto bene da un punto di vista fisico. La squadra giallorossa ha infatti già iniziato il campionato di Serie A ed ha giocato una prima partita contro la Fiorentina. Anche il Trabzonspor sembra aver iniziato la competizione della serie turca disputando già due gare.

Dove e come vedere la partita

Si potrà assistere al match, oggi 20 giovedì 26 agosto allo stadio Olimpico con il fischio d’inizio che è fissato per le ore 19. In televisione la partita sarà trasmessa da dazn ma anche su Sky visto che hanno acquisito entrambi i diritti della conference League. Basterà quindi sintonizzarsi su uno dei canali dedicati al match ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite). Si potrà assistere alla partita anche in streaming e nello specifico attraverso la piattaforma Sky Go o disponibile per smartphone PC e tablet. Non può mancare il servizio on demand di Sky ovvero Now.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-TRABZONSPOR

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen; Bakasetas, Siopis, Hamsik; Gervinho, Cornelius, Nwakaeme.