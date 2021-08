Streaming Gratis Inter Dinamo Kiev dove vedere Diretta Live TV Sky o Dzan (Ore 18 :30 – Amichevole)

Satriano e Pinamonti potrebbe essere il duo d’attacco dell’Inter contro la Dinamo di Lucescu. Là dove c’erano Lukaku e Lautaro ei sono oggi due ragazzi che vivono momenti opposti. Satriano è in ascesa, tante squadre lo vorrebbero in prestito, ma Simone Inzaghi vuole trattenerlo perché il giovane uruguaiano ha mostrato personalità e capacità. Pinamonti è in uscita, direzione Empoli: all’Inter non ha attecchito.

Lukaku se ne è andato a Londra; Lautaro è infortunato e in ogni caso avrebbe saltato per squalifica la prima giornata; Sanchez è prigioniero dei suoi acciacchi; Dzeko non è stato ancora tesserato. Così tocca guardare a Calhanoglu per scovare qualcosa di nuovo che possa riverberarsi con continuità sul campionato. Il turco partirà come mezzala mancina, ma avrà licenza di svariare, in particolare di accentrarsi alle spalle dei due attaccanti. Un classico movimento a virgola da sinistra verso destra, che lo trasformerà in trequartista dispensatore di assist o franco tiratore. Niente di clamoroso, Calhanoglu già “divagava” così al Mìlan, ma il 4-2-3-1 di Pioli non è il 3-5-2 di Inzaghi. Un conto è agire nei tre dietro la punta, un altro appartenere di base alla batteria dei tre centrocampisti. Diversi equilibri si impongono.

Dove vedere Inter-Dinamo Kiev amichevole, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

L’ultima amichevole ufficiale prima dell’inizio del campionato. Nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18.30 con diretta televisiva su Sky Sport e rigorosamente a porte chiuse, fin- ter affronterà, all’U-Power Stadium di Monza, la Dynamo Kiev dell’ex Mircea Lucescu.

Simone Inzaghi dovrebbe sfruttare l’occasione per schierare dall’inizio quella formazione – o gran parte della stessa – che presumibilmente, mercato e infortuni permettendo, potrebbe scendere in campo nell’esordio di campionato contro il Genoa previsto per il prossimo sabato. Ma resta qualche interrogativo. Edin Dzeko, che ieri ha effettuato un allenamento individuale, non è ancora ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter.

Il bosniaco deve sistemare ancora delle pendenze con la Roma. E sin quando non riceverà il via libera non potrà essere utilizzato del mister piacentino. Motivo per cui contro gli ucraini non dovrebbe essere della partita, a meno che la situazione non venga risolta in mattinata e l’iter procedurale del suo passaggio in nerazzurro venga espletato con celerità.

Certa l’assenza di Denzel Dumfries, che ieri ha sostenuto le visite mediche di rito, ma che non ha ancora l’idoneità (oggi per lui nuovi esami al Coni) e dovrà trovare, seduta dopo seduta, la miglior forma possibile dato che ad Eindhoven, a differenza dei suoi ex compagni di squadra, si era allenato a parte e non era stato convocato – anche per questioni legate al mercato – per i preliminari di Champions del PSV. Nell’undici anti Dynamo Kiev mancherà certamente anche Lautaro Martinez. Impiegato nell’ultima amichevole contro il Rai ma, l’attaccante argentino, che ieri mattina è stato pizzicato all’Humanitas di Rozzano, ha subito un leggero risenti mento cil muscolo psoas.

Le condizioni del ragazzo, che in ogni caso non sarebbe potuto scendere in campo contro il Genoa, causa squalifica, verranno valutate di giorno in giorno, con l’obiettivo che il 10 nerazzurro sia a disposizione di Inzaghi per la seconda di campionato contro l’Hellas a Verona. Tornerà invece Calhanoglu, che ha recuperato dall’affaticamento muscolare subito nella rifinitura prima del Panna. In porta, e non potrebbe essere altrimenti, capitan Handanovic. In difesa zero dubbi, ecco Skriniar, de Vrij e Bastoni. A sinistra ballottaggio Perisic-Dimarco, con il croato favorito, mentre Darmian agirà sulla fascia destra. In linea mediana Brozovic e Barella sono sicuri del posto, mentre là davanti Satriano, che ormai è praticamente certo dell’esordio in gare ufficiali con la maglia dell’Inter, verrà supportato da Pina- monti, a meno che Dzeko, come specificato pocanzi, possa essere della partita.