Oroscopo Branko domani sabato 19 giugno 2021: Previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEONE – Negli ultimi tempi vi siete impegnati molto e con determinazione, e tutto questo sta iniziando e continuerà a dare i suoi frutti. State ottenendo importanti soddisfazioni e risultati che meritate pienamente e che vi apriranno molte strade. Vi state però muovendo su un terreno molto delicato e, per non rovinare tutto, dovete fare particolare attenzione al vostro modo di affrontare le situazioni e soprattutto di vivere i rapporti con le persone che vi circondano. Approfittate del periodo estivo per mettere a fuoco quali sono le persone veramente importanti, quelle che ci sono per voi e per le quali volete esserci, e una volta che le avrete individuate con chiarezza, impegnatevi al meglio per coltivare con cura il vostro rapporto con loro. È importante che non diate mai niente per scontato: non sottovalutate il valore di un solido nucleo di affetti che resiste e si rinnova nel tempo. Abbiate cura di queste relazioni dedicandogli il tempo e le attenzioni che meritano per non rischiare di perderle.

VERGINE – State vivendo un momento particolarmente delicato soprattutto dal punto di vista emotivo. Avete bisogno di fare un po’ di chiarezza sulle vostre priorità e soprattutto di dedicarvi a qualcosa che vi appassioni veramente. I vostri impegni e le vicissitudine quotidiane vi prendono sempre molto tempo ed energie, e su questo non potete fare molto perché non potete sottrarvi da essi. Quello che potete fare quest’estate però è fermarvi un attimo per individuare cosa vi appaga veramente, al di là dei vostri doveri e impegni lavorativi. Riuscire a dedicare una piccola porzione del vostro tempo a qualcosa che vi appassiona, come può essere per esempio uno sport, la lettura, la musica o le amicizie, gioverà al vostro umore e al vostro benessere fisico e psicologico. Tutto questo si ripercuote positivamente anche su tutte le vostre attività e relazioni, quindi il tempo che sentireste di sottrarre al lavoro o agli altri in realtà porterà dei benefici anche a loro. Non accantonate le vostre esigenze.

BILANCIA – Quest’anno l’estate sarà per voi un momento particolarmente significativo: dopo tutti gli impegni e le difficoltà che avete dovuto affrontare negli ultimi tempi, potrete finalmente focalizzarvi su qualcosa che vi sta particolarmente a cuore ma che avete dovuto mettere da parte per troppo tempo. Cercate di non sottovalutare le vostre reali priorità ed esigenze: non lasciatevi sopraffare dal giudizio altrui, ma individuate i vostri obiettivi e andate dritti per la vostra strada. Una volta che avrete ben chiaro in mente quello che desiderate ottenere, il passo successivo sarà quello di seguirlo senza lasciare spazio alle interferenze esterne: nessuno può sapere meglio di voi quanto sia importante. Cercate di capire chi, tra le persone a voi vicine, può comprendervi veramente e sostenervi in questo momento che potrà rivelarsi fondamentale per voi e per il vostro futuro. Non lasciate niente di intentato, è il momento di osare e di fare quel passo che si rivelerà una vera e propria svolta per voi.

SCORPIONE – Con l’estate arriva anche il momento di affrontare una situazione che si sta trascinando da troppo tempo e che inizia a provocarvi insofferenza. Non potete rimandare ulteriormente, altrimenti rischiate di “esplodere” e rovinare tutto. Cercate di affrontare la situazione con razionalità ma soprattutto con determinazione: siate chiari nei vostri intenti e cercate di esserlo soprattutto con le persone a voi care. Lasciatevi consigliare, ma non perdete di vista il vostro attuale stato d’animo e le vostre reali necessità. Ad aiutarvi in questa presa di coscienza ci sarà una novità importante e del tutto inattesa che vi farà vivere questo periodo con un nuovo entusiasmo e con il desiderio di costruire qualcosa di nuovo. Avrete accanto qualcuno di cui potete fidarvi e con cui condividere questo cambiamento: sarà un periodo di rinnovamento ma anche un momento per rafforzare un legame importante che non dovete assolutamente trascurare e che si rivelerà prezioso per le vostre decisioni future.