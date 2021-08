Oroscopo Branko domani 26 Luglio 2021

Posted in

Ariete

In questi giorni, proprio come abbiamo visto nei tuoi oroscopi di luglio 2021,analizzerai e guarderai la tua situazione attraverso le tue emozioni, il che può portarti a perdere l’obiettività o essere troppo esigente con la tua famiglia o il tuo partner. Questo è un giorno in cui ti godi panorami ribelli e rivoluzionari.

Toro

Oggi non ti senti a tuo agio ad arrenderti alle tue emozioni, quello che vuoi è tenerli sotto controllo per ottenere struttura e controllo. Se devi parlare con il tuo partner o qualcuno per cui hai forti sentimenti, questo transito può portarti a mostrarti più freddo di quanto desideri.

Gemelli

Non vuoi rimanere bloccato nella routine per troppo tempo, oggi devi solo fuggire e trovare cose nuove su cui mettere la tua attenzione. Il desiderio di partecipare ai tuoi orecchini tornerà quando ti sentirai rinnovato e chiaro.

Cancro

La tua capacità di comprendere la motivazione alla base di ciò che fanno gli altri e la stessa natura umana possono portarti ad essere conforto per una persona importante per il tuo cuore oggi. Se decidi, le tue parole possono essere enormemente conforte. Inizia un nuovo ciclo, le stelle ci accompagnano sulla strada per un ciclo molto più attivo, iniziamo a riprendere la ‘vita normale’ a poco a poco.

Leone

Approfitta del resto del mese per pianificare le tue finanze. Inoltre, è un ottimo momento per guadagnare denaro attraverso la tecnologia, le comunicazioni, la scrittura o la scrittura. Non cadere nell’errore di perseguire tutti nel tentativo di difendere e sostenere le tue opinioni.

Vergine

Il resto di luglio è incontrare nuove persone e migliorare le tue connessioni sociali,accettare gli inviti che arrivano. In coppia, questo fine settimana potresti sentirti a disagio o disconnesso a livello sessuale.

Bilancia

Nel mese di luglio, potresti essere attratto da relazioni che sono in qualche modo insolite, segrete, impegnative o diseguali, esamina perché questa improvvisa attrazione. Se oggi qualcuno o qualcosa fa male al tuo orgoglio e ti senti in qualche modo ferito, puoi fargli sapere con una scena fantastica.

Scorpione

Il tuo attaccamento a tutto ciò che è sicuro o familiare è solo un sintomo di quanto inacons abierta sei alle modifiche che vengono annunciate intorno a te. Quindi discuti quali sono le vere ragioni alla base della tua insistenza sul fatto che non cambia nulla.

Sagittario

Da oggi fino alla fine del mese, la tua aura ti farà sembrare più affascinante,ma allo stesso tempo intrigante, distante e persino irraggiungibile, che ti riempirà di ammiratori. Se la tua routine o il tuo stile di vita ti annoia, oggi è un buon giorno per fare qualcosa di diverso,ma fai attenzione, perché questa tendenza può portarti a fallire con i tuoi progetti o impegni.

Capricorno

Nelle prossime settimane potresti trovarti a dover scegliere tra due persone o considerare la possibilità di mantenere due relazioni parallele. Sei in un momento del mese in cui stai cercando di proteggere te stesso e i tuoi interessi. Quindi forse, non vuoi fare mosse senza prima determinare che è sicuro.

Acquario

È un fine settimana di alti e bassi emotivi. Grazie ai movimenti lunari puoi essere sensibile, triste o molto nostalgico, e se c’è tensione emotiva con il tuo partner, latua famiglia o con una situazione a cui non hai partecipato, oggi puoi provare molta pressione al riguardo.

Pesci

Devi passare un po’ di tempo da solo oggi, perché solo allora sarai in grado di assimilare e dimettere tutto ciò che è accaduto negli ultimi giorni della tua vita. Le decisioni che devi prendere dovrebbero essere coerenti con ciò che vuoi per te stesso, non lasciare che la tua testa si riempia di rumore e opinioni degli altri.