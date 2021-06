Oroscopo Branko oggi Mercoledì 9 giugno 2021, previsioni e consigli

Ariete

Amore: sii più sensibile, specialmente con i tuoi amici. Denaro: questa nuova relazione è l’inizio di un buon affare. Lavoro: i cambiamenti stanno arrivando nel tuo posto di lavoro. Salute: Il disagio muscolare diminuirà molto.

Toro

Amore: felice e innamorato del tuo partner. Denaro: devi affrontare una buona quantità di spese. Lavoro: molto lavoro extra, non dovresti esitare a chiedere aiuto. Salute: Nervi ovunque, calcola bene i tuoi punti di forza.

Gemelli

Amore: giornata ottimale per iniziare un idillio. Denaro: la speculazione può danneggiare la tua situazione finanziaria. Lavoro: torna ai vecchi progetti di lavoro. Salute: gli errori possono causare problemi di salute.

Cancro

Amore: godrai della compagnia di chi ti ama. Soldi: arrivano per telefono ottime notizie economiche. Lavoro: Cambiamenti professionali e spostamenti imprevisti. Salute: la stanchezza ti impedisce di goderti i tuoi amici, vai dal dottore.

Leone

Amore: non prendere troppo sul serio quella piccola avventura. Denaro: le questioni relative al denaro subiscono un piccolo urto. Lavoro: quelle critiche al lavoro di altre persone non ti avvantaggiano. Salute: sentirai un leggero mal di testa.

Vergine

Amore: la tua relazione emotiva diventerà qualcosa di molto speciale. Denaro: pianificare le spese a breve termine per concretizzarsi. Lavoro: Scendi dalle nuvole alla realtà, devi fare bene il tuo lavoro. Salute: Fisicamente buona; mentalmente, confusione.

Bilancia

Amore: stai fuori dalle discussioni in famiglia. Denaro: continua a controllare le spese, è redditizio per te. Lavoro: la mente è libera per qualsiasi lavoro. Salute: se sei pigro per andare in palestra da solo, incoraggia un amico.

Scorpione

Amore: puoi avere un incontro d’amore fruttuoso. Denaro: presto smetterà di avere numeri rossi. Lavoro: Possibilità di aumento di stipendio. Salute: scegli bene le tue calzature o potresti avere problemi alla schiena.

Sagittario

Amore: se hai delle lamentele nella tua relazione, sollevale. Denaro: porre fine ai problemi finanziari. Lavoro: non lasciarti trasportare dalla gelosia del lavoro. Salute: devi fuggire dallo stress e riposare di più.

Capricorno

Amore: Un ambiente adatto per trovare nuovi amori. Denaro: buona giornata per il gioco d’azzardo. Lavoro: finalmente ottieni quella svolta che volevi così tanto. Salute: devi migliorare la tua dieta e riposarti di più.

Acquario

Amore: Nuove affinità con il tuo partner, ti divertirai molto. Denaro: occuparsi dei problemi bancari scaduti. Lavoro: cercheranno di frenare le tue idee sul lavoro. Salute: dormi un po’ di più, ne hai bisogno.

Pesci

Amore: conquisterai la persona a cui sei interessato. Soldi: hai bisogno di soldi e questo ti pesa un po’. Lavoro: finalmente arriva la situazione lavorativa che sogni. Salute: tendenza alla depressione; prova ad uscire con gli amici.