Serena Rossi, quello che devi sapere: età, figlio, marito, compagno e fiction

Accade nel 2018, quando Serena Rossi entra nel Teatro Ariston di Sanremo per interpretare Mia Martini e succede quello che per una napoletana doc è più di un segno. È destino. «Con me c’erano Diego, mio 0glio che allora aveva un anno e mezzo, e la tata.

Appena entrati il bimbo si accovaccia e… fa la cacca. Mentre Ana, la baby-sitter, era preoccupatissima, io gridavo: “È un portafortuna!”». Aveva ragione. In quel teatro l’attrice resta una settimana per girare le scene sanremesi dello sceneggiato Io sono Mia, e l’interpretazione segna una svolta nella sua carriera per bravura, intensità, capacità canore.

Se prima la popolarità della Rossi era legata a 0ction di successo (da Un posto al sole alla recente Mina Settembre, record di ascolti), da quel momento l’Italia scopre un talento, consacrato a Sanremo 2019, quello di Claudio Baglioni, dove l’attrice canta Almeno tu nell’universo. Non è un caso che Raiuno abbia deciso di puntare su di lei per la prima serata del venerdì: condurrà La canzone segreta, con personaggi famosi e sorprese legate al loro brano del cuore.

Ma l’amore tra Serena e Sanremo ha origini più antiche. Risale a quando con sua madre Patrizia, detta “Patty la Diva” per la bellezza curatissima, correvano in edicola a comprare Tv Sorrisi e canzoni con i testi dei brani del Festival. E la sera cantavano tutti insieme con la sorella minore Ilaria e il padre, un medico con la passione per la musica («Uomo bellissimo. Ai matrimoni lui suonava la chitarra e io cantavo. E visto che tutti ci scambiavano per 0danzati, esordiva dicendo: “Vi presento Serena, il mio grande amore; quando l’ho presa tra le braccia la prima volta pesava 4 chili”. Le donne impazzivano»). Serena, di cantare, non ha più smesso.

Serena Rossi: chi è, età, carriera

Serena Rossi è nata a Napoli il 31 agosto del 1985 sotto il segno del Capricorno, da una famiglia di musicisti molisani. Serena Rossi è un’attrice diventata famosa al grande pubblico per la sua partecipazione alla fortunata fiction Un posto al sole: ha interpretato il ruolo di Carmen Catalano. Ha iniziato a recitare nella fiction a soli 18 anni e da lì è apparsa in diverse produzioni televisive. Nel 2019 ha interpretato Mia Martini nel film TV biografico Io sono Mia di Riccardo Donna.

Serena Rossi: la vita privata, figlio

Serena Rossi dal 2008 è legata sentimentalmente all’attore Davide Devenuto, conosciuto sul set di Un posto al sole. I due hanno avuto un figlio nel 2016, Diego.

Serena Rossi: curiosità