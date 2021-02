Come e dove vedere Porto – Juventus Streaming Gratis Diretta Live Tv No Rojadirecta

Vuoi sapere come vedere Porto Juventus in TV? L’esperto ti comunica che per vedere gratuitamente la gara a eliminazione diretta in TV devi semplicemente sintonizzare il tuo televisore su Rai 1. Puoi ricevere il primo canale Rai sul digitale terrestre, su Tivùsat e anche su Sky.

C’è brutto tempo e non riesci a sintonizzare sul tuo TV Rai 1? Vedi qui come ritrovare il canale consultando la lista delle frequenze delle TV nazionali. E facendo una sintonizzazione manuale.

Porto Juventus è disponibile in live streaming in diretta in italiano, utilizzando soluzioni legali, sulle due PayTV italiane Sky e Mediaset Premium che permettono ai propri abbonati nuovi modi di fruizione dei contenuti su tablet e smartphone Android e Apple le applicazioni Sky Go e Premium Play.

Un altro modo per vedere Porto Juventus è il nuovo prodotto di proprietà di Sky Now TV che offre l’accesso al la Serie A, la Serie B e la Premier League a un canone mensile -senza obbligo di rinnovo- di 19,90 Euro con accesso da Now TV Box o tramite app per iPad, Playstation, Tablet Android, Xbox, SmartTV.

In modo alternativo per vedere lo streaming Gratis di Porto Juventus TIM rende disponibile la cronaca in diretta ai propri clienti e non con gli highlights di tutta la Serie A tramite l’app iOS, Android e Windows per smartphone e tablet con un abbonamento di 9,99 Euro l’anno o 2,99 al mese.

Esistono anche altri modi per avere notizie su Porto Juventus come Twitter e le dirette live di molti utenti, Radio Rai1 per la telecronaca o tramite i nostri articoli su Fiorentina Inter streaming.

Alla vigilia dell’incontro di stasera, Sergio Conceiçao ci ha tenuto a sottolineare come il «Manchester City e la Juventus siano due squadre simili, ma diverse. Quella partita non ha nulla a che vedere con questa». Eppure, così come ha fatto lo scorso 1 dicembre, nel giorno della visita dei ‘citizens’ al Dragao, il tecnico del Porto potrebbe decidere di sorprendere di nuovo e ricorrere, anche contro i bianconeri, a una difesa a cinque. In quell’occasione, i lusitani riuscirono a strappare un pareggio senza reti alla squadra di Pep Guardiola. Un eccellente risultato che ai dragoes potrebbe, tutto sommato, andare bene anche stasera. Se così sarà, toccherà a Diogo Leite fare da terzo centrale accanto a Pepe e Mbemba. A farne le spese, invece, sarebbe uno dei due attaccanti, quasi sicuramente Taremi, considerato che Marega, sebbene non stia attraversando un grande momento di forma, è uno di quei centravanti in grado di fare reparto da solo e dunque imprescindibile o quasi in caso di assetto con un’unica punta. L’altro dubbio di formazione riguarda la fascia destra dove Otavio parte favorito rispetto a Luis Diaz. Tuttavia, il trequartista brasiliano è rientrato in gruppo da pochi giorni, dopo essere rimasto ai box per qualche settimana, e nel frattempo l’ala colombiana è riuscita a guadagnarsi la fiducia del proprio allenatore a base di ottime prestazioni.

Pochi dubbi per Andrea Pirlo, sulla formazione da schierare al Dragao. Anche perché poche sono le scelte che può fare, vista l’emergenza. Quasi obbligate quelle davanti a Szczesny: con Cuadrado e Bonucci out i terzini saranno Danilo e Alex Sandro, al centro conferma per De Ligt e Chiellini con Demiral in panchina. A centrocampo McKennie sta meglio e, dopo aver inziato in panchina la sfida contro il Napoli, tornerà in campo dal primo minuto: esterno di sinistra in fase difensiva, pronto ad accentrarsi e inserirsi lasciando la fascia ad Alex Sandro in quella offensiva. Chiesa si sposterà sulla destra, mentre in mezzo con Arthur ai box sono sicuri titolari Bentancur e Rabiot.

L’unico vero dubbio riguarda il partner di Cristiano Ronaldo in attacco: dubbio che l’indisponibilità di Dybala riduce a un ballottaggio tra Morata e Kulusevski. Lo spagnolo non è nel miglior momento, come Pirlo ha confermato, ma bisognoso di ritrovare entusiasmo e fiducia più che la forma fisica, in crescita a detta del tecnico. Entusiasmo e fiducia che non sarebbero certo alimentati da una panchina in Champions, la competizione in cui ha dato il meglio di sé con sei gol e che potrebbe sbloccarlo: cosa di cui la Juventus ha bisogno. Morata leggermente favorito su Kulusevski, dunque, ma in un ballottaggio aperto a entrambi gli esiti.