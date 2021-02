Streaming Europa League Braga – Roma gratis dove vedere diretta live tv Sky o Dzan

Sporting Braga Roma, dove e come vedere la partita, valevole per la competizione Europa League. La Roma di Fonseca, così si appresta ad affrontare il Braga nei sedicesimi di finale di Europa League. Dopo la vittoria casalinga ottenuta contro l’Udinese, adesso la Roma di Fonseca si appresta ad affrontare lo Sporting Braga, nei 16esimi di Finale di Europa League. Sporting Braga e Roma, ha tutte le carte in regole per poter essere un match molto interessante, visto che sono due squadre che amano il gioco offensivo. Qui di seguito vi daremo tutte le informazioni per poter vedere il match in diretta tv e streaming gratis.

Sporting Braga- Roma oggi 18 febbraio 2021

Sporting Braga- Roma, il match valevole per gli undicesimi di finale di Europa League si giocherà questa sera, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 18.55. Le due squadre scenderanno in campo al Braga Municipal e si preannuncia una partita molto interessante. Non ci sono, ad oggi, precedenti tra queste due squadre. Ad arbitrare il match ci sarà il rumeno Istvan Kovacs.

Dove vedere il match di Europa League

Il match sarà trasmesso da Sky e più nello specifico su Sky sport Arena, al canale 204 del satellite ed ancora sul canale Sky sport, canale 253 del satellite. La telecronaca della partita sarà affidata a Gentile e Pellegrini. Tutti coloro i quali sono abbonati a Sky, potranno vedere la partita in diretta streaming gratis ed anche su Sky Go. Per chi non lo sapesse, quest’ultima è una applicazione disponibile su vari dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone. Esiste anche un altro modo per poter vedere la partita, ovvero acquistare un ticket su Now tv.

Probabili formazioni

Dopo avere battuto l’Udinese in Serie A, la Roma torna a competere anche in Europa League. E’ tempo di Europa League contro il Braga. Il match di ritorno, poi, si giocherà il prossimo giovedì, ovvero il 25 febbraio. E’ questo il primo turno ad eliminazione diretta in questa competizione quale l’Europa League, dopo la fase a gironi.

SPORTING BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Vitor Tormena, Raul Silva, Sequeira; Esgaio, Al Musrati, Joao Novais, Galeno; Fransergio, Ricardo Horta; Abel Ruiz. All. Carvalhal. A disp. Tiago Sà, Rogerio Santos, Rolando, Borja, Bruno Rodrigues, Diogo Vieira, Infande, Zé Carlos, Piazon, Gaitan, Sporar.

Indisponibili: Carmo, Moura, André Castro, Medeiros.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. A disp. Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Villar, Perez, Pellegrini, Borja Mayoral, El Shaarawy.

Indisponibili: Zaniolo, Smalling, Kumbulla, Calafiori.