Giulia De Lellis chi è: Età, altezza, fidanzato, lavoro, mamma e vita privata

Giulia De Lellis è nata a Roma il 15 gennaio del 1996. Ha però vissuto gran parte della sua infanzia e adolescenza a Pomezia. Giulia si è diplomata all’Istituto professionale di moda e arte a Nettuno. Ha partecipato come corteggiatrice di Andrea Damante al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Un programma che le ha dato enorme successo: Giulia è stata scelta da Andrea e per un lungo periodo di tempo hanno vissuto una bella storia d’amore. Relazione vissuta anche dai fan e dai tanti followers: continui gli scatti sul suo profilo Instagram, tra quotidianità, casa insieme e vacanze in giro per il mondo. Giulia ha partecipato anche al Grande Fratello Vip e dal 2018 è testimonial di varie campagne pubblicitarie, tra cui Maybelline e Blumarine. Recentemente, nel 2019, ha scritto con Stella Pulpo il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, edito da Mondadori: qui racconta la sua rottura con il tronista, e in pochi mesi ha venduto in Italia oltre 100mila copie.

Giulia De Lellis biografia: anni, data e luogo di nascita, origini e segno zodiacale