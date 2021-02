Tommaso Zorzi chi è il padre Lorenzo Zorzi: età, lavoro e vita privata

Chi è Tommaso Zorzi: età, fidanzato, vita privata, carriera e Grande Fratello Vip

Tommaso Zorzi è nato a Milano nel 1995. Un’infanzia ed un’adolescenza decisamente agiata per il giovane influencer grazie ai suoi genitori. Suo padre Lorenzo è amministratore delegato di alcune agenzie di comunicazione milanesi. Sua madre, Armanda Frassinetti, lavora invece come dietista.

Crescendo, Tommy questo è il suo soprannome, si trasferisce in uno dei più prestigiosi college di Londra, dove nel 2016 si è laureato in Economia e Business Management. Tommaso ha vissuto perciò per diverso tempo a Londra, nella sua casa di famiglia, e a Glasgow. Sono svariate le amicizie che lo legano a personalità appartenenti al mondo dello spettacolo, alcune precedenti alla sua notorietà, una tra tutte quella con l’attrice americana Lindsay Lohan. Allo stesso tempo, Zorzi non si tira indietro quando ha da dire la sua ed è infatti capitato spesso al centro di battibecchi, come quello nato in seguito alle critiche che il milanese aveva mosso a Giulia De Lellis, con la quale è noto non scorra buon sangue.

Zorzi è diventato noto al pubblico per la sua partecipazione alla prima edizione del programma Riccanza, il docureality di Mtv. Dopo la sua partecipazione ha creato un’app e ha creato una sua casa di moda.

Tommaso Zorzi: la vita privata

Tommaso Zorzi ha fatto coming out e ha dichiarato la propria omosessualità. Sappiamo che in passato è stato fidanzato con Marco Ferrero e poi con un ragazzo di nome Armando. Attualmente è single.

Tommaso Zorzi: Instagram

Tommaso Zorzi è un vero e proprio influencer e web entertainer. Su Instagram (@tommasozorzi) è seguitissimo: vanta 837 mila followers

Lorenzo Zorzi e il rapporto con Tommaso: “Non mi abbraccia da otto anni”

Tommazo Zorzi ha raccontato il legame che ha con il padre con cui non ha un rapporto idilliaco. “Un genitore non deve mai pensare che il figlio non abbia più bisogno di lui, anche se affermato ed adulto. Io non ho un papà, è l’ultima persona che chiamerei, penso che lui abbia messo in ordine le sue priorità ed io non sono tra quelle“, ha confessato Tommaso domando un toccante racconto sul padre aprendo il proprio cuore ai suoi compagni d’avventura.

“Questo aspetto mi manca completamente, mio padre non mi dà un abbraccio da 8 anni. Da quando si sono separati i miei non l’ho più visto, non poter contare sulla figura di un padre mi ha portato a non fidarmi delle figure maschili in generale“, ha aggiunto Tommaso che non ha nascosto l’amarezza per il rapporto che ha con il padre.