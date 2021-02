Programmi Tv oggi martedì 9 Febbraio 2021, Film stasera in Tv prima visione

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 9 febbraio 2021?

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 American Animals. Per dare una svolta alla loro vita, quattro amici pianificano il furto di un prezioso volume illustrato dalla biblioteca dell’università che frequentano, ma il colpo sarà ben più complesso del previsto e le conseguenze imprevedibili. Se ne pentiranno?

Su Rai Movie dalle 21.10 Delivery Man. David Wozniack è un uomo affabile che lavora come fattorino per l’azienda di famiglia. La sua vita procede tranquillamente e senza grandi ambizioni fino a quando non scopre di essere il padre biologico di più di cinquecento figli. Molti di loro hanno presentato una querela per potere conoscere la sua identità.

Su Italia 1 dalle 21.25 Mamma ho preso il morbillo. Alex Pruitt (Alex D. Linz, 32), otto anni, entra per caso in possesso di un’automobilina giocattolo in cui è nascosto un prezioso microchip rubato al Dipartimento della Difesa americano. I ladri, decisi a recuperare la refurtiva, aspettano che il bambino sia solo in casa per intervenire. Ma lui non si perde d’animo.

Su Sky Cinema dalle 21.15 J, Frankenstein. Due secoli dopo essere stato creato dal Dottor Frankenstein, Adam viene coinvolto nuovamente in una guerra fra due razze immortaliThe forger – Il falsario. Ray Cutter è in carcere e quando scopre che il figlio è gravemente malato chiede un favore al truffatore Tommy Keating: in cambio del pagamento della cauzione deve rubare un dipinto sostituendo all’originale una copia creata da lui.

Su Sky Cinema 2 dalle 21.15 A star is born. Jackson Maine, musicista in carriera, scopre e si innamora di Ally. La ragazza ha quasi rinunciato al proprio sogno di diventare una cantante fino a quando l’uomo non la porta sotto la luce dei riflettori.

Su Sky Family dalle 21 Stardust. l film segue le vicende di David Bowie, interpretato da Johnny Flynn, che nel 1971 attraversando gli Stati Uniti d’America scrive Ziggy Stardust e crea il suo alter ego omonimo alla canzone.

Dalle 21 su Iris dalle 21 L’ora della furia. Johnny è sia coltivatore che sceriffo della piccola comunità rurale dove risiede. Fra le sue mansioni, deve occuparsi dei clan criminali di passaggio, fra cui quello terribile di Bob Larkin.

Su Canale 5 alle 13.40 BEAUTIFUL Soap Tutti alla Forrester cercano di contattore Thomas, soprattutto la sorella Steffy. Ridge aggredisce verbalmente Hope per la vicenda del picccolo Douglas; anche Brooke assiste al diverbio.

Su Canale 5 alle 21.35 DayDreamer L’incontro tra Mihat e Huma, la madre di Can (Can Yaman, 31), organizzato ad hoc per parlare del matrimonio, non dà gli esiti sperati: Huma non accetta che Can e Sanem si sposino e propone una convivenza, scandalizzando così Mevkibe e Mihat. L’attesa riunione, dunque, si conclude con un nulla di fatto.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Stasera tutto è possibile Continua la sesta stagione del divertente show condotto da Stefano De Martino (31) che va in onda dall’Auditorium Rai di Napoli. Anche stasera personaggi del mondo dello spettacolo devono cimentarsi in una serie di prove. Non c’è competizione, lo scopo è esclusivamente far divertire i telespettatori.

Su Rai Uno alle 15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Irene, delusa dalla scelta di Vittorio di incaricare Dora come nuova capocommessa, decide, grazie anche a un vivace scambio di idee con Rocco, di cambiare atteggiamento e si mostra molto più disponibile con tutti, ma l’anomalo comportamento della ragazza preoccupa le Veneri. Ludovica è sempre più incuriosita da Federico e dallo strano ascendente che il giovane riesce ad avere su Umberto. Per provare il registratore della “panchina dell’amore”, Armando incide una storia che ricalca il suo amore per Agnese: da quando è tornato Giuseppe, i due possono solo ritagliarsi momenti di intimità.

Su Rai Uno dalle 20.30 il derby d’Italia tra Juventus e Inter Si gioca questa sera sul campo dell’Allianz Stadium di Torino la gara di ritorno della prima semifinale di Coppa Italia. La Juventus, sulla cui panchina siede Andrea Pirlo (41), ospita i nerazzurri di Antonio Conte. I bianconeri hanno vinto il trofeo in ben 13 occasioni, mentre la squadra milanese conta sette successi.

ATTUALITA’

Su Rai Tre alle 11.00 ELISIR Oggi si discute di un problema che colpisce soprattutto le donne: l’osteoporosi. Si può prevenire? Come si cura? Nella seconda parte della puntata si resta sempre sulle ossa, ma quelle del piede: come tenere in salute le caviglie? Infine, come trattare i capelli grassi e con la forfora?

Su Rai Tre alle 20.45 UN POSTO AL SOLE Soap 5627^ p. Delusa dall’operato della polizia e dalla mancanza di sostegno di Michele, Silvia prende uno decisione inattesa. Sempre più in difficoltà, Nunzio capisce che se non risolverà in fretta le sue pendenze, a farne le spese potrebbe essere una persona a lui cara. Raffaele fa la sua proposta imprenditoriale a Diego, che si prende del tempo prima di rispondergli.

Su Rai Tre alle 21.20 torna #cartabianca. È purtroppo certo che i tempi per vaccinare la popolazione italiana verranno dilatati dai ritardi nella consegna delle dosi necessarie: se ne parla diffusamente nello studio di Bianca Berlinguer (61) insieme con i suoi ospiti. Ampio spazio anche all’analisi della sempre convulsa situazione politica nazionale.

Su Rete 4 dalle 21.24 Fuori dal coro.Ogni occasione è buona per difendere i cittadini dal pressappochismo e, in certi casi, dall’arroganza de potere: è questa la missione di Mario Giordano (54), che anche in questa puntata si propone di spiegare al suo pubblico cosa non sta funzionando nella gestione del Covid, a partire dal caso vaccini.

