Programmi Tv oggi martedì 2 Febbraio 2021: Film e Fiction stasera in Tv da non perdere

Su Top Crime alle 21.10 FOREVER (1- st., ep. 20) «Partire col piede giusto» con loan Gruffudd, Alana de la Garza Una ballerina scompare e il suo piede amputato viene trovato in un cestino all’interno del teatro. Henry capisce però che la ragazza è ancora viva. Seguono altri 2 episodi.

Su Giallo alle 21.15 VIENNA CRIMINALE (6^ st., ep. 3) «Il caso Lia Pollak» con Ursula Strauss, Wolf Bachofner Angelika e Harald indagano sulla morte dell’attrice Lia Pollak, uccisa durante le riprese di una soap. Anna viene rilasciata per mancanza di prove. Segue ep. 4 «Il caso Niklas Herbest».

Su Rai 5 alle 21.15 TRUMAN – UN VERO AMICO È PER SEMPRE (Sp./Arg.’15) di Cesc Gay con Javier Camara, Ricardo Darìn Tornas va a trovare l’amico Julian, al quale resta poco tempo da vivere. Questi ha un desiderio: trovare una famiglio al suo cane Truman, un bullmastiff.

Su Real Time alle 21.20 PRIMO APPUNTAMENTO

Basta una cena al buio a far scattare la scintilla dell’amore tra due persone che non si sono mai viste? Scopriamolo con Flavio IVIontrocchio e lo staff del ristorante dove avviene l’incontro tra due single in cerca dell’amore.

Su Rai Premium alle 21.20 MINA SETTEMBRE con Serena Rossi, Giuseppe Zeno Mentre la situazione con Domenico è sempre più complicata, Mina ha un nuovo caso: il portiere Rudy si è preso cura di Diego, figlio di un marocchino finito in carcere. Ma ora i nonni lo vogliono portare in Marocco.

Su Iris alle 21.00 L’ARMA DELLA GLORIA (Usa 1957) con Stewart Granger, Rhonda Fleming Dopo una lunga assenza un pistolero torna al suo paese, dove trova gli abitanti ostili nei suoi confronti. La presenza di un fuorilegge gli darà la possibilità di riscattarsi.

Su Rai Movie alle 21.10 THE TOURIST (Usa/Fr.’10) con Johnny Depp, Angelina Jolie, Timothy Dalton Durante un viaggio in Europa per guarire le sue pene d’amore, Frank si invaghisce di una bellissima sconosciuta, che lo coinvolgerà ben presto in un gioco molto pericoloso.

Su Paramount Network alle 21.10 30 ANNI IN 1 SECONDO (Usa 04) con Jennifer Garner Nel 1987, la tredicenne Jenna esprime nel giorno del suo compleanno il desiderio di essere adulta. Il sogno si avvera e si risveglia nel 2004, trentenne e con una vita imprevedibile.

Su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Rivediamo la puntata di ieri sera, la prima della settimana. In studio Alfonso Signorini che, con gli opinionisti Antonella Elia e Pupo, commenta quello che è successo nella casa negli ultimi giorni e quello che potrebbe accadere.

Su Cine 34 alle 21.00 7 CHILI IN 7 GIORNI (Italia 1986) con Renato Pozzetto, Carlo Verdone Silvano e Alfio, laureati in medicina, aprono una clinica per persone che devono perdere peso. /Via i loro metodi esasperanti porteranno i pazienti a cercare vendetta.

Su Rete 4 Fuori dal coro La campagna di vaccinazione registra qualche incidente di percorso, e intanto anche l’elargizione dei ristori ai commercianti penalizzati dal Covid potrebbe andare meglio… Sono solo alcune delle inefficienze che anche stasera scateneranno la reazione polemica di Mario Giordano (54) e dei suoi ospiti.

Su La 7 alle 21.15 DI MARTEDÌ I sondaggi curati da Nando Pagnoncelli aiutano Giovanni Floris e a interpretare gli stati d’animo degli italiani rispetto ai tonti problemi che li assillano, dalle ricadute economiche del Covid-19 all’esasperar-si delle tensioni politiche.

Su TV 8 alle 21.30 UNA PROPOSTA SEDUCENTE (Canada/Usa 2019) con Alyssa Milano Il matrimonio tra Gabby ed Elliott è felice, tuttavia l’incontro con Matt potrebbe metterlo a rischio. Gabby, infatti, soccombe alle attenzioni dell’uomo senza pensare alle conseguenze.

Su Nove alle 21.25 SEI GIORNI SETTE NOTTI (Usa 1998) con Anne Heche, Harrison Ford Alla vigilia delle nozze, la capricciosa giornalista newyorkese Robin rimane bloccata su un’isola deserta con lo scontroso pilota Quinn. I due non si sopportano, ma poi…

Su Mediaset 20 alle 21.00 PUSH (Usa ’09) di Paul McGui-gan con Dakota Fanning, Camilla Belle, Chris Evans Un’agenzia governativo chiama a raccolta un gruppo di persone dotate di poteri paranormali per creare una sguadra speciale. Tre di loro, però, boicottano il progetto.

Su Rai 4 alle 21.20 A LONELY PLACE TO DIE (G B ’11) di Julian Gilbey con Melissa George, Alee Newman Durante un’escursione sulle montagne scozzesi, un gruppo di scalatori scopre un bunker sotterraneo. All’interno è tenuta prigioniera una ragazza serba, che non parla inglese…

TELEFILM

Su Canale 5 alle Daydreamer L’amore tra Can (Can Yaman, 31) e Sanem è messo a dura prova da Huma, che è assolutamente contraria al loro fidanzamento, in quanto ritiene Sanem e la sua famiglia di un livello sociale troppo basso rispetto alle aspettative che ha per suo figlio. Huma ritiene invece che sia Polen la moglie ideale per Can.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Stasera tutto è possibile Un’altra serata in allegria con lo show presentato nell’Auditorium Rai di Napoli da Stefano De Martino (31), affiancato dagli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Tra i giochi previsti c’è «EtVoilà»: quattro vip si sfidano a sfilare con un solo colpo la tovaglia da un tavolino con sopra svariati oggetti.

CALCIO

Su Rai Uno dalle 20.30Coppa Italia: Semifinale Si gioca questa sera la gara d’andata della prima semifinale. Per conoscere le quattro squadre che si contenderanno l’accesso alla finalissima, bisogna aspettare lo svolgimento dei quarti di finale: Inter-Milan si gioca il 26 gennaio, Atalanta-Lazio e Juventus-Spal il Tl, e infine Napoli-Spezia il 28.

ATTUALITA’

Su Rai Tre alle 21.20 torna #cartabianca. Al momento di commentare i temi più caldi del momento, nello studio di Bianca Berlinguer (61) non c’è che l’imbarazzo della scelta: all’attenzione della conduttrice e dei suoi ospiti si propongono infatti le tante incertezze legate all’emergenza sanitaria, ma anche le roventi polemiche della scena politica.