Alberto Matano gay? Il conduttore rompe il silenzio

Alberto Matano è omosessuale? Il conduttore ha rotto il silenzio dopo tante chiacchere. Il conduttore de La vita in diretta sembra che finalmente dopo tante chiacchiere si sia lasciata andare ad uno sfogo, in seguito all’ennesima indiscrezione sulla sua presunta omosessualità.

Il noto giornalista e conduttore Rai che già per la seconda stagione consecutiva è al timone de La Vita in Diretta finalmente ha rotto il silenzio. Il conduttore ha voluto chiarire le cose e parlare della sua vita privata.

L’intervista che Il Messaggero ha fatto a Fabio Canino, in cui in sostanza l’intervistatore chiedeva di stilare una lista degli orientamenti sessuali di molti personaggi pubblici, tra cui anche il giornalista di Rai1. “Alberto Matano è gay?”, era stata la domanda a bruciapelo a cui l’attore non aveva risposto.

“Quando ho letto quell’intervista, da giornalista, ho provato vergogna, e come me, la maggior parte di chi l’ha letta. Non amo categorie, etichette, e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all’operato, non al privato”, ha detto a Chi.

E su Mario Adinolfi che aveva definito RaiUno Gay1 Matano risponde: “E’ incredibile come per colpire qualcuno si utilizzi, ancora oggi, l’orientamento sessuale, e trovo ancor più grave utilizzare questi argomenti per occupare, in qualche modo, spazi mediatici”.

Circa il suo privato, Matano risponde: “Sono riconoscente alla vita per tutto l’amore che mi permette di ricevere. Troppo spesso presi da mille cose, non ci rendiamo nemmeno più conto delle piccole cose. Non ho mai nascosto nulla del mio privato. Quando e se ci sarà qualcosa di veramente importante, sarò il primo a condividerlo.”

Le indiscrezioni sui “gusti” di Alberto Matano

“Non sono gay, ma ho provato vergogna per quell’intervista”: così ha detto Alberto Matano, rispondendo ai numerosi e insistenti rumors che circolano sulla sua sessualità. L’intervista cui fa riferimento è quella concessa dall’attore Fabio Canino al Messaggero, che gli aveva chiesto, con inopportuna invadenza, quali fossero gli orientamenti di alcuni personaggi pubblici e tra questi era spuntato anche il nome dell’ex mezzobusto del Tg1.

“Non amo categorie, etichette, e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all’operato, non al privato”, ha spiegato Alberto Matano. Quell’intervista a Canino, con giornalista del Messaggero Ilaria Ravarino che chiede a bruciapelo “Alberto Matano è gay?” senza però ricevere risposta, non gli è andata proprio giù.