Ornella Muti: età, altezza, chi è il compagno, marito, figli e vita privata

Ornella Muti: figli, marito e vita privata dell’attrice

Dopo svariati anni di carriera, nel 1994 è stata eletta Donna più bella del mondo. Dopo diverso tempo ha poi deciso di allontanarsi dal mondo della tv, per poi tornarvi nel 1999. Durante la sua grande carriera ha recitato insieme a personaggi del calibro di Ugo Tognazzi, Adriano Celentano e Gerard Depardieu. Ma chi è nella vita privata e nella sfera sentimentale Ornella Muti? L’attrice è stata sposata per ben due volte. Dal 1975 al 1981 è stata insieme a Alessio Orano e nel 1988 si è sposata con Federico Fachinetti, da cui ha avuto i suoi figli Andrea e Carolina. La sua prima figlia, Naike Rivelli, è nata dalla storia con un produttore spagnolo.

Ornella Muti: età, altezza, chi è il compagno Fabrice. È senza dubbio una delle attrici più amate e controverse della televisione italiana. Ornella Muti, classe ’55 (61 anni), ospite del programma Casa Mika in onda in prima serata su Rai 2, è diventata negli anni un vero simbolo della tv in Italia e la sua carriera è costellata di successi. Nata a Roma da padre napoletano e madre estone, Ornella Muti ha lavorato a fianco di attori di fama internazionale quali Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi ed è stata diretta da registi importanti come Dino Risi o Mario Monicelli. Ornella Muti, donna bellissima e sensuale, è stata considerata per anni una vera sex symbol, non a caso nel 1994 fu eletta Donna più bella del mondo dalla rivista statunitense Class. Nonostante non sia altissima (168 cm) il suo fisico esplosivo e proporzionato l’ha fatta diventare, nell’immaginario maschile vero e proprio “sogno erotico”.

ORNELLA MUTI, CARRIERA E VITA PRIVATA – Ornella Muti è tornata in tv in Sirene, fiction fantasy di Raiuno. La sua bellezza è ancora mozzafiato, tanto che nella serie tv interpreta una bellissima sirena. Ma andiamo a scoprire meglio cosa fa oggi Ornella Muti, anche facendo un salto nel suo passato professionale e privato.

Ornella Muti, biografia

Nata da papà napoletano e da mamma estone-tedesca, Ornella Muti è, in verità, il nome d’arte di Francesca Romana Rivelli. L’attrice è nata a Roma il 9 marzo 1955 ed ha esordito al cinema nel 1969, quando aveva soltanto 14 anni. A volerla come protagonista in un suo film fu Damiano Damiani, il film era La moglie più bella. Fu lo stesso Damiani ad imporre alla giovane e promettente attrice un nome d’arte, ispirandosi alla letteratura dannunziana: Ornella, infatti, era il nome di un personaggio de La figlia di Jorio, Elena Muti, invece, si chiamava la protagonista de Il piacere.

Ornella Muti, il successo

Anche dopo il film di Damiani, Ornella Muti continuò a lavorare in numerosi film e la pellicola che le svoltò la vita dandole una grande notorietà fu Romanzo popolare di Mario Monicelli, in cui recitava accanto a Ugo Tognazzi. Poi fu la volta di Come una rosa al maso di Franco Rossi e con Vittorio Gassman, de La stanza del vescovo e Primo amore di Dino Risi, de I nuovi mostri di Monicelli-Risi-Scola e così Ornella Muti iniziò a collaborare con i registi più importanti dei suoi anni. Nel 1994 è stata eletta Donna più bella del mondo dalla rivista Class.