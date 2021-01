Arisa, al letto col nuovo fidanzato: il selfie è bollente

All’inizio di dicembre, la rivelazione in diretta: «Arisa è fidanzata!». A dirlo Rudy Zerbi nel corso di una puntata di Amici dove la cantante, prof di canto, aveva puntualizzato: «Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Non dire le mie cose!».

Poi la rivelazione di Novella 2000: lui è il suo agente Andrea Di Carlo. La “cosa” in realtà era vera e già da qualche mese. Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, è innamorata e ricambiata. E fidanzata. Lui è Andrea Di Carlo, autore tv e titolare dell’agenzia di spettacolo Adc Management che, tra gli altri, rappresenta anche lei. Ha lavorato al programma di Raiuno Oggi è un altro giorno e segue anche Morgan e Asia Argento.

Le fan di Can Yaman, amatissimo attore turco, gli saranno sempre grate perché è stato lui a portarlo in Italia. Scorrendo il suo profilo Instagram, l’8 settembre scorso balza agli occhi un post rivelatore. Di Carlo infatti quel giorno ha pubblicato una foto all’apparenza semplice, ma nella sostanza decisamente speciale. Ci sono lui e Arisa, insieme, davanti al ristorante romano Da Dante del mitico Armando.

Lui si nasconde dietro alla folta chioma, lei sorride all’obbiettivo. Eloquente la didascalia: «Da cosa nasce cosa. E poi la COSA». Che cosa? L’amore. Non a caso, il 15 novembre, sul suo profilo Facebook, Di Carlo ha postato uno scatto di lei ad Amici citando proprio uno dei suoi brani più belli: «Meraviglioso amore mio». La loro frequentazione è nata per motivi professionali, ma ben presto sono diventati amici e dall’amicizia al sentimento il passo è stato breve.

Anzi, sembra proprio che non vedessero l’ora di trasformare la loro vicinanza in qualcosa di più. Complici e molto innamorati, come forse non erano mai stati prima. Nel cuore della cantante dalla voce più calda della musica italiana c’erano stati Giuseppe Anastasi, autore di molti dei suoi brani, e Lorenzo Zambelli, anche lui suo manager. Lei e Lorenzo stati insieme per oltre nove anni, tra alti altissimi e bassi bassissimi. «Un amore eccezionale» l’aveva definito lei. «È stato amaro e dolce, difficile, ma assolutamente un quadro disegnato da Dio». Sono stati più volte in bilico, tra lasciarsi e sposarsi. Fino a dirsi addio.

Invece di Di Carlo si sa meno, non essendo un personaggio pubblico. Quarantaquattrenne, ha tre figli nati da un precedente relazione. Si chiamano Tommaso, Matteo e Davide e lui li mostra con orgoglio sui social dove aggiorna i follower anche sui suoi impegni professionali. Da quando Arisa è entrata nella sua vita, pur non trascurando gli artisti che segue, l’accompagna sempre dietro le quinte dei programmi cui lei partecipa.

Da quando hanno scoperto il sentimento reciproco, infatti, faticano a separarsi. Non a caso Andrea era al suo fianco anche a Sanremo, quando Amadeus ha annunciato in diretta Tv i nomi dei cantanti che si esibiranno nella settantunesima edizione del Festival. Era il 17 dicembre. La stessa mattina, sempre su Instagram, lui aveva postato lo scatto di un bacio a fior di labbra con la sua Rosalba (lui la chiama così). Erano insieme all’aeroporto di Fiumicino, in partenza per Nizza dove avrebbero raggiunto la Liguria. Arisa sarà a Sanremo con Potevi fare di più. A tifare per la sua vittoria, oltre ai suoi fan che la amano per il suo talento quanto per il suo modo di fare sempre lontano dal divismo, anche il suo Andrea. Questo nuovo amore, è certo, le darà la carica per affrontare al meglio il palcoscenico dell’Ariston.

Lei e Andrea si amano follemente e, assicurano le persone che li conoscono bene, anche la passione tra loro è alle stelle. Si piacciono tanto e lei oggi è ancora più bella. Ospite di Francesca Fialdini, nell’ultima puntata del 2020 di Da noi… a ruota libera, ha raccontato di aver fatto pace con i difetti che prima la condizionavano. Rosalba ha parlato dell’importanza di accettarsi e trovarsi bene con il proprio corpo. Ha anche confessato di aver ritoccato le labbra con delle punturine di acido ialuronico, in passato, ma di essersene pentita. E, scherzando sulla sua pancia che definisce il suo «punto debole estetico» ha detto che spesso le chiedono se sia incinta. Diventare mamma? Le piacerebbe, ma senza affannarsi per rincorrere una gravidanza: «Sono molto fatalista. Se Dio mi manderà dei figli li accetterò, altrimenti accetterò il contrario». Intanto ha questo nuovo “meraviglioso” amore da vivere.