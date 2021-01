Oroscopo Branko oggi 7 gennaio 2021, previsioni del giorno

Ariete (21/03 – 20/04)

Stato d’animo affettuoso innamorato. Ottimo per godersi avventure per due in viaggio e uscire dall’identità. Se sei solo, una nuova storia d’amore può iniziare con piacevoli conversazioni, affinità di pensiero ed empatia. L’ultimo giorno di Marte nel tuo segno, cogli l’occasione per esprimere desideri e muovere la vita con nuove iniziative e decisioni. Nuove amicizie in vista! Migliora la tua creatività perché il tuo interesse intellettuale sarà molto vivo e non ti dispiacerà passare ore a leggere o studiare qualcosa che è molto importante per te ma che allo stesso tempo ti diverte. Ti divertirai a farlo. Non dimenticare una conversazione in sospeso con un amico.