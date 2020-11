Oroscopo Branko oggi venerdì 13 Novembre 2020: Leone Ti lamenti ogni giorno che il tuo partner non ti ha su un piedistallo, come vorresti, che non apprezza mai quello che fai, che non è affettuoso come al solito … Tante piccole cose che dici ai tuoi amici ogni giorno, indiscreto Leone , ea tutti quelli che vogliono ascoltarli, ma non dici loro che fai tre quarti dello stesso. Se lo ami davvero e vuoi andare avanti con questo ragazzo, non lamentarti più e inizia a prendere decisioni oggi per risolvere questa situazione. Oggi dai la priorità a questo problema. Combatti ogni giorno per ottenere il rapporto che desideri e, soprattutto, smetti di criticarlo con persone a cui non importa la tua privacy, nativo di Leo. La tua relazione potrebbe non essere idilliaca, ma è che le relazioni perfette non esistono, anche se alcune sono abbastanza vicine. Oroscopo Branko oggi venerdì 13 Novembre 2020: Vergine

Le proposte che vi vengono fatte oggi, in qualsiasi campo, originario della Bilancia , sono molto ben aspettate, soprattutto quelle che si riferiscono a affari o accordi commerciali. Puoi trovare il modo per ritagliarti un futuro molto prospero se sai come cogliere l’opportunità. Ogni giorno, spalanca gli occhi e seleziona quello che fa per te. Qualcuno di cui ti fidi ti proporrà un piano inaspettato oggi . Non pensarci due volte e accetta, dimentica quelle stupide paure che ti fanno rifiutare le occasioni per divertirti. Goditi la vita, apri la mente e il coraggio quotidiano di vivere nuove esperienze, timorosa Bilancia. In campo sentimentale, oggi cerca di non schiacciare quella persona che ti ama davvero tanto quando invece tolleri tutto con persone che non lo meritano. Non essere ingiusto e ricorda che il karma esiste. Oroscopo Branko oggi venerdì 13 Novembre 2020: Scorpione