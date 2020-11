Oroscopo Branko oggi Domenica 8 Novembre 2020: Leone

Se oggi hai voglia di passare del tempo da solo con il tuo partner e pensi che negli ultimi tempi lo hai lasciato un po ‘in disparte perché i tuoi obblighi non ti hanno permesso di prestare troppa attenzione, impegnato Leone, questo fine settimana puoi rimediare. Un paio di giorni in un ambiente romantico con molte ore di anticipo per chiacchierare e goderti la tua privacy, sarebbe la cornice perfetta. Meglio se è in un luogo a contatto con la natura, ma anche in città ci sono spazi, splendidi giardini, luoghi poco battuti e meravigliosi da visitare ogni giorno. Questa è una questione prioritaria oggi. Forse è il file momento ideale per parlare del tuo futuro insieme. E se sei uno dei Leo che ha recentemente attraversato una rottura, non pensare per un momento a tornare indietro. Questa persona non ti si addice.

Oroscopo Branko oggi Domenica 8 Novembre 2020: Vergine