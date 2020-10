E guerra ira il magnate di origini iraniane Hormoz Vasfi e la Bonas di “Avanti un altro!”, sua ex fiamma. L’uomo la vorrebbe trascinare in tribunale con una richiesta di danni che supera la cifra di un milione di euro, elencando una lunga serie di spese e doni (da un gioiello da 50mila euro a… una lavatrice) e sostenendo che la showgirl avrebbe “allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”. L’avvocato di lei respinge le accuse e fa sapere che la Croce ha denunciato Vasfi per stalking.

Una storia finita male. Per usare un eufemismo… 1 milione 51.548,72 euro è quanto chiede il magnate di origini iraniane Hormoz Vasfi a Sara Croce, ex concorrente di Miss Italia e Bonas di Avanti un altro! (il programma di Paolo Bonolis), che in tribunale ora è chiamata a rispondere, in solido con la madre, di questa cifra da capogiro, ma che a sua volta ha denunciato il miliardario per stalking, un reato molto grave se fosse accertato. Proprio “Diva e donna” aveva parlato della storia segreta fra i due dopo la fine della relazione di lui con Taylor Mega e ora si scopre – secondo quanto riportato da Adnkronos e poi rimbalzato su molti media – che Vasfi accuserebbe la showgirl di aver “allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”.

Le avrebbe quindi notificato un atto di citazione per ottenere il risarcimento dei danni e rientrare dei regali e in generale delle spese sostenute nei mesi della storia, che sarebbe iniziata fra settembre e ottobre e finita lo scorso giugno.

Si parla di un gioiello Bulgari da 50mila euro, un orologio e bracciale Cartier (34mila), poi shopping di lusso a Dubai da 47mila euro, presunte cene da 6mila euro con amici e genitori, viaggi fra Las Vegas e Parigi, l’affitto di un costoso appartamento in pieno centro di Milano. Vasfi sostiene di aver acquistato per la famiglia di Sara anche una lavatrice, cialde per il caffè, un lettore dvd… Nella disputa ci sarebbe un presunto tradimento di lei che avrebbe fatto emergere dubbi sulla sincerità del rapporto fra la Croce e il miliardario.

Il legale che difende la 22enne, Angelo Pariani, respinge le accuse e fa sapere che Sara è sconvolta, precisando che non solo lei avrebbe restituito una Land Rover ricevuta in regalo (cosa che dimostrerebbe il desiderio di non approfittarsi di Vasfi), ma sarebbe addirittura stata vittima di stalking con “80 chiamate e 450 messaggi di pressioni ricevuti in 25 giorni dalla mamma e dallo zio dopo la fine della relazione per denigrarla”.

La storia fra i due è stata vissuta lontano dai social, dove Sara conta oltre 760mila fan e secondo il racconto della ragazza Hormoz si sarebbe indispettito proprio per il fatto che lei non postava foto di coppia: «Un po’ perché non mi sentivo sicura e un po’ perche non volevo che mio padre sapesse», ha spiegato la Croce al Corriere: «Sono agitata… Mi sento spiata. Ho iniziato un percorso per farmi aiutare Hormoz mi portava in palmo di mano… È un uomo affascinante, ma poi si è rivelato orrendo…

Anche mia mamma ci è rimasta male, non si aspettava che si comportasse così». Il miliardario in passato è stato accostato ad altre bellissime, da Taylor Mega ad Aida Yespica, mentre Sara è stata chiacchierata per un bacio con Andrea Damante, ora invece risulta legata a Gianmarco Fiory, calciatore che in passato era finito sui giornali dopo essere stato arrestato, durante un allenamento, per stalking nei confronti di una ex. La vicenda di Sara Croce e Vasfi – che si preannuncia intricata – ha riportato alla mente un’altra battaglia legale di cui si è avuto notizia, fra un miliardario e una bellissima ex, cioè Vladislav Doronin e Naomi Campbell. Il ricchissimo russo, amico di DiCaprio, le avrebbe fatto causa accusandola di non volergli restituire un prestito che le aveva concesso e sostenendo che l’ex modella sarebbe in possesso di beni per un valore di 3 milioni di dollari. I due sono stati fidanzati dal 2008 al 2Ó13, e circolavano voci di nozze. Si era molto chiacchierato dei regali stellari del miliardario alla Venere nera, ma ora il sogno è finito in tribunale.