Leone

Fascino ed energia da podio; avere tante idee vincenti non è certo una colpa, è una meravigliosa opportunità. È di nuovo il momento di osare a 360 gradi. AMORE: Venere e Marte sono complici preziosi, e aiutano la realizzazione dei desideri. Finalmente più pace che guerra, ed è possibile abbandonarsi tra le braccia del partner. SALUTE: Discreta, ma a ziz zag. Sei hai qualche anno in più, forse, non puoi più fare quel che facevi a 20 anni… SOLDI: Mente lucida e nel dopo weekend, Mercurio e la Luna amicati proni» I tono belle novità. GIORNO FORTUNATO: Martedì 3

Vergine

Troppe ostilità astrali; e la situazione può essere esplosiva e piena di colpi di scena sul lavoro e in amore. Particolare cautela nel fine settimana. AMORE: Tra gelosia o insicurezza, il carattere amplifica problemi che possono mettere in crisi il rapporto. Settimana di sbandamento in cui ti piaci e piaci poco. SALUTE: Discreta, ma se qualche eccesso ci può anche stare, almeno un piede deve rimanere per terra. SOLDI: Idee confuse, ostacoli e imprevisti sul lavoro, e in ansia perché probabilmente hai qualche debito da saldare. C’è da avere pazienza. GIORNO FORTUNATO: Sabato 31

Bilancia

Il Sole e Giove amici rendono il tuo autunno da bicchiere più che mezzo pieno ma, per il resto del cielo più distratto, è il momento di impegnarsi di più con il libero arbitrio.

AMORE: Muta 1’umore e quello che ti interessava prima, se poco stimolante, diventa quasi insignificanti’. SALUTE: Buona ma, forse, con qualche chilo di troppo. Dovresti applicare su te stessa gli stessi consigli che dai alle amiche. SOLDI: Giove complice è sempre una ottima garanzia per le tue risorse ma magari ora non esagerare con le aspettative.

GIORNO FORTUNATO: Giovedì 5

Scorpione

Mezzo zodiaco nel segno ti fa essere curiosa, ricettiva, comunicativa, impulsiva. Un po’ di sfacciataggine non guasta, ma non farla diventare aggressività. AMORE: Venere è nel tuo segno per farti vibrare ma, con Marte opposto, l’autunno ora, può non essere sempre tollerante. Bello il dopo weekend con la Luna che accarezza. SALUTE: Discreta in un clima vivace, lucido e con animo brioso. Magari continuasse sempre così…! SOLDI: Non protetta da Giove per i soldi ma, con Mercurio nel tuo segno, puoi ora cogliere i benefici di una maggiore lucidità. GIORNO FORTUNATO: Martedì 3