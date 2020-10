Altro che amore balneare, il loro. Li avevamo lasciati nel pieno dell’estate, intenti a perdersi l’uno negli occhi dell’altra avvolti dal blu delle onde. Li ritroviamo in autunno, sempre insieme e ancora una volta accanto al mare, nella passeggiata che costeggia la spiaggia a Fregene. In queste immagini esclusive la passione tra l’attore Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera non sembra’per nulla affievolita, anzi, almeno a giudicare dai baci che si scambiano. Tanti, come se non ci fosse un domani e poi, in fondo, l’importante è amarsi oggi intensamente. E, mentre lei prosegue la sua attività in un Parlamento che come il resto d’Italia affronta la piaga del Covid («La mia vita privata non ha tolto impegno al mio lavoro », aveva chiarito con forza), sembra che lui abbia rifiutato un cachet da 200mila euro per partecipare all’edizione in corso del Gf Vip. Piace pensare che lo abbia fatto anche per dare spazio a un amore importante che ha bisogno di presenza, di essere nutrito. Queste immagini parlano da sole.