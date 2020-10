Eravate abituati a vederla in giro per il mondo fra lussi e location da sogno? Ancora una volta l’argentina più chiacchierata spariglia le carte e sa come sorprendere. Proprio mentre l’Italia è alle prese con la nuova ondata di Covid che rende gli spostamenti più “difficoltosi”, lei per la prima “luna di miele” col nuovo fidanzato, l’hair stylist Antonino Spinata, sceglie… una casa mobile! Look gitano, sacchetti della spesa, poi via all’avventura verso la Toscana. E intanto sui social ecco spuntare un pancino.

Viaggiare in epoca di Covid è diventato decisamente più problematico e molti, questa estate, hanno deciso di trascorrere le vacanze in Italia. Ora la vita di tutti i giorni è ricominciata e mentre purtroppo siamo alle prese con la seconda ondata che fa paura anche a Belen… cambia rotta.

Addio voli privati e lussi da diva, la prima luna di miele col nuovo amore è a quattro ruote, in camper e a pochi chilometri da casa. L’argentina più chiacchierata d’Italia che è sempre attenta alle strategie di comunicazione e da anni documenta la sua vita h24 sui social ha deciso di concedersi un weekend lungo all’avventura, direzione Toscana, su una casa mobile assieme ad Antonino Spinalbese, l’hair stylist che ora è al suo fianco, il fidanzato in carica dopo l’addio a Stefano De Martino, padre del suo Santiago.

In queste immagini vediamo i due in versione campeggiatori”: Belen e Antonino fanno il carico di spesa e per la loro fuga romantica scelgono un look gitano. Nessun eccesso insomma, nessuna location esotica da sogno, ma una fuga low cost sulle strade italiane che però ha acceso i riflettori sulla coppia, forse anche proprio per questa inaspettata scelta pop in un momento di crisi per molti. E intanto… sulle storie di Instagram va in onda il film del pancino. Belen si alza la maglietta e c’è già chi punta sul desiderio di maternità o addirittura sull’arrivo di un altro bambino, mentre altri pensano che possa essere solo un modo per far sognare i fan