Romina Power ed Al Bano legati da un fortissimo sentimento

Nonostante siano trascorsi tanti anni dal loro addio, Romina power ed Al Bano continuano a far sognare il proprio pubblico. Non solo per la musica o le loro esibizioni ma sorpatutto per l’amore che riescono a trasmettere agli occhi dei loro appassionati. E’ inutile nascondere, infatti, che malgrado il cantante di Cellino sia tornato tra le braccia della Lecciso, i veri della storica coppia sperano in un ritorno di fiamma.

Quello che unisce la Power e Carrisi è un sentimento forte, unico che va oltre le mille problematiche tra cui proprio il loro stile di vita. Lui un uomo del sud legato alle sue radici e ai valori di una terra fisica. Lei invece una giovane ragazza e figlia di due star di Hollywood con la voglia di esplorare…

Non troppo tempo fa, in un’ intervista’ rilasciata a Maurizio Costanzo, Al Bano aveva raccontato un retroscena intimo sulla loro relazione e dai tratti addirittura quasi malinconici. Nel dettaglio il cantante ha rivissuto per alcuni minuti i momenti belli trascorsi accanto alla ex moglie… Vediamo nel dettaglio cosa ha detto.

Il retroscena sul loro amore

Erano sul set del film ‘Nel Sole’ e Al Bano, durante l’intervista, ha ammesso di non essersi innamorato subito di Romina. Anzi, addirittura avvertiva una certa indifferenza da parte sua. Poi, dopo aver girato una seconda pellicola dal titolo ‘Tutto l’oro del mondo’, l’anno successivo la stessa Power lo aveva colpito lasciandogli il numero di telefono. Ma è stato un retroscena di tanti anni fa ad aver incuriosito i telespettatori e ad aver fatto innamorare l’artista.

Nonostante il successo Romina non è mai cambiata, ha ammesso. Infatti, già allora durante le pause tra una scena e l’altra del film, Romina faceva la maglia o leggeva. Mi ha affascinato quel suo mondo fatto di silenzio, ho rivisto un bagliore di Cellino San Marco in quei gesti.”

La fine di una grande storia d’amore

Come tutti sappiamo la vita dei due artisti non è stata semplice. Il dolore della perdita di Ylenia Carrisi, la loro primogenita è stato il colpo più difficile da mandare giù motivo per cui si sono allontanati. Al Bano ha cercato per tanti anni risposte e appoggio nella fede di Dio che non lo ha mai abbandonato. Romina invece si è dedicata al buddismo, praticando yoga e abbandonandosi alla musica. Mettendo da parte i loro rancori, la coppia è riuscita a tornare insieme anche se solo a livello professionale.