Oroscopo Branko oggi giovedì 29 ottobre 2020 – Ariete

Ariete dal 21/3 al 20/4 AMORE/LAVORO: La settimana parte bene. Avete compreso che alcuni aspetti del vostro rapporto affettivo o lavorativo devono cambiare. Il week-end sancisce l’inizio dell’opposizione di Venere e Mercurio, indice di scaramucce sterili e decisioni d’impeto. Pianificate il futuro. Prendete in considerazione una proposta lavorativa nuova o un invito galante. Amore: da venerdì migliorano i rapporti con una persona che fino a questo momento vi ha causato solo guai, ma se vi aspettate un ritorno o un po’ di pace, purtroppo sarete deluse. I rapporti con gli ex sono ai ferri corti. Eros: Marte vi spinge all’azione, ma forse c’è troppa irruenza. Spavalde. Compatibilità Ariete con Leone. Entrambi sono due segni di Fuoco, dalla forte personalità che vorranno imporre a tutti i costi. Sono orgogliosi, socialmente brillanti e molto dominanti. Queste forze insieme possono essere molto creative e garantire un grande tandem ma inevitabilmente sorgeranno anche scontri dovuti alla volontà di dominare il proprio territorio zodiacale, e quello degli altri. Affinché questa unione sia calma e duratura, è importante che ciascuno non entri nel terreno più personale dell’altro, poiché a entrambi piacerà che sia assicurata la loro parte di rilievo. L’Ariete ammirerà il grande cuore e la lealtà del Leone; e il Leone si arrenderà alla forza e allo spirito dell’Ariete. Il sostegno reciproco con un pizzico di ammirazione sarebbe l’ideale per farlo funzionare. Il migliore. Molteplici attività, un’ampia cerchia di amici, lealtà. Peggio. Prendetevi l’indipendenza l’uno dall’altro, decidete chi comanda.

Oroscopo Branko oggi giovedì 29 ottobre 2020 – Toro

Toro dal 21/4 al 20/5 AMORE/LAVORO: Vi chiarirete con qualcuno in ambito lavoro. Piccoli intoppi nel quotidiano. Una nuova collaborazione professionale vi regalerà un sorriso in più. Marte vi invita a una maggior cura del vostro corpo e benessere. Alcune spese impreviste per la casa potrebbero portare del malcontento. Un sospiro di sollievo già a partire da lunedì prossimo. Amore: è un periodo pieno di contraddizioni, vi sembra che qualsiasi cosa diciate possa innescare una lite. Fra le coppie con figli la situazione è più critica, credete che non ci sia cooperazione. Per le single c’è qualcuno di irraggiungibile. Eros: non è la prima cosa che pensate appena sveglie. Insoddisfatte. Sono due segni opposti che provano un’attrazione fisica e psichica al momento. La relazione può essere fruttuosa e appassionata, ma affinché il Toro si senta sicuro sul terreno che sta calpestando e le emozioni dello Scorpione non traboccano, è essenziale che entrambi rispettino le loro libertà fondamentali. Se vuoi che le tue cose vadano sempre di più, entrambi dovrete prendervi molta cura del vostro senso di possesso, dell’eccessivo amore per voi stessi e, soprattutto, della gelosia. Se uno di loro sospetta la mancanza di lealtà dell’altro, un’ombra si bloccherà tra loro e sarà molto difficile per loro riguadagnare la fiducia. Il migliore. Conversazioni interessanti e voglia di conoscersi meglio. Dolci riconciliazioni. Peggio. Gelosia possessiva, esigente. Discussioni temperamenti.

Oroscopo Branko oggi giovedì 29 ottobre 2020 – Gemelli

Gemelli dal 21/5 al 21/6 AMORE/LAVORO: Settimana importante che favorisce i rapporti interpersonali e il riavvio di progetti lavorativi. Buono se lavorate alle dipendenze: l’ambiente sarà amicale e confortevole; Altrettanto bene se avete un’attività vostra. Previste collaborazioni per espandere il giro d’affari e aumentare i profitti. Se avete un figlio: possibile suo successo. Amore: occuparvi di faccende pratiche sottrae tempo ed energia alle relazioni. Se da poco frequentate una persona, dovrete farle capire con gentilezza che non potete concederle tutto il vostro tempo. Le coppie, invece, collaborano. Eros: la frenesia dei mesi scorsi si è persa, ma rimane la curiosità. Pragmatiche. Gemelli Capricorno Compatibilità. Sono due segni molto diversi che si combinano molto bene nel campo intellettuale. Inoltre, lavorando insieme formano una squadra invidiabile, tanto da passare ore e ore a letto a parlare dei loro sogni e di come realizzarli. Non mancherà neppure la passione e solo un eccesso di gelosia o di amore possessivo può rovinare questa unione dove i Gemelli devono calmare i loro tempi e la loro impulsività e il Capricorno deve rilasciare zavorra affinché tutto scorra con un’armonia degna di invidia da tutti gli altri segni della ruota zodiacale. . Il migliore. Prendi le cose con umorismo. Complimenti. Incoraggiamento al miglioramento. Peggio. Isolamento. Insicurezza emotiva. Ossessioni e dubbi.

Oroscopo Branko oggi giovedì 29 ottobre 2020 – Cancro

Cancro dal 22/6 al 22/7 AMORE/LAVORO: Momento complesso in cui sarete obbligati a rivedere una relazione d’amore o lavoro. Venere e Mercurio ostili al Sole con Marte vi chiedono di riflettere sul da farsi con un partner o un collaboratore. Nuove opportunità per i liberi professionisti che si impegneranno a ottenere nuovi contratti. Amore: il Sole viaggia a vostro favore e contrasterà le insidie di Marte. I rapporti con gli uomini saranno più distesi e anzi c’è la possibilità che qualcuno con cui avete avuto un attrito in passato diventi l’oggetto dei vostri desideri. Eros: nel sesso c’è ancora qualche problema fisico da superare. Ammalianti. Compatibilità con il cancro e la Vergine. Esteticamente, entrambi sono una bella coppia, poiché condividono preoccupazioni e coincidono nei gusti, ad esempio nel creare una casa bella e accogliente, gestire bene le spese, sostenersi a vicenda sia nella salute che nella malattia, far fronte ai problemi. difficoltà e, naturalmente, anche amore e coccole. Ma dovranno anche affrontare la loro tendenza al pessimismo e le continue critiche alla Vergine che vuole sempre tutto in perfetto ordine; e questo è qualcosa che il pazzo Cancro non riesce a capire chi un giorno gli dà ordinando tutto, al momento, rovina tutto semplicemente perché non sa di che colore della camicia gli darà fortuna. Tuttavia, se voi due potete avvicinarvi e stare fuori dalle vostre “difese naturali”, la vostra relazione sarà forte e solida come una roccia. Il migliore. Rispetto reciproco, giochi erotici, stabilità emotiva, compagnia. Peggio. Cadere in inutili preoccupazioni. Troppo controllo o attenzione che travolge.

Oroscopo Branko oggi giovedì 29 ottobre 2020 – Leone

Leone dal 23/7 al 23/8 AMORE/LAVORO: Ii pianeti sono positivi e vi inducono a un cambiamento. Migliora una situazione famigliare complessa. Venere e Mercurio vi regalano ottimismo e intuito, utili a sanare controversie professionali. Se siete single, passerete del tempo piacevole con chi amate. Buona la ripresa di salute di un figlio o di un parente stretto. Amore: la gelosia potrebbe consumarvi, tocca vederci chiaro in una situazione che non è per nulla trasparente. Qualche problema in casa, con i figli, mentre il lavoro e le faccende quotidiane non vi permettono grandi gesti romantici. Eros: avete fantasie difficili da applicare. Nevrotiche. Compatibilità del Leone con l’Acquario. Entrambi i segni formano lo stesso asse zodiacale, essendo ciascuno il naturale complemento dell’altro, ma perché questo si noti nella convivenza, oltre all’attrazione che li accomuna, deve esserci anche la fiducia reciproca e la voglia di condividere una vita con simili incentivi e desideri. Il Leone richiederà anche molta dedizione dall’Acquario e questo potrebbe essere uno dei punti deboli della relazione, dal momento che l’Acquario ha bisogno di fuggire ed essere solo per connettersi con il suo sé universale, il che potrebbe accendere la gelosia del Leone, che ha ferito il suo orgoglio, decidere di porre fine alla relazione senza pensarci due volte. Il migliore. Esperienze emotive che portano saggezza. Incontri appassionati.Peggio. Discussioni e incomprensioni. Hartura e il bisogno di indipendenza.

Oroscopo Branko oggi giovedì 29 ottobre 2020 – Vergine

Vergine dal 24/8 al 22/9 AMORE/LAVORO: Settimana di entrate e uscite di denaro. Spese per la cura della propria persona e per il benessere. In arrivo denaro dal passato. Una spesa importante sarà sostenuta. Ottime le possibilità di vivere attivamente il sesso, con tanto di incontri occasionali. Aumento della libido e della fantasia con il favore della Luna di mercoledì. Amore: Venere nel segno assicura bellezza e fascino. Se a questo aggiungiamo l’arrivo del Sole e la presenza di Mercurio, si può dire che le single hanno più di un asso nella manica da giocare subito. In coppia si fanno programmi ambiziosi. Eros: avete desideri audaci. Spavalde. Oggi dovrai concentrarti sul valore della disposizione unica del tuo modo di raccontare gli eventi che accadono nella tua vita, con l’apprezzamento che ne hai. Dovrai fare uno sforzo, in cui potrai anche ammirare ciò che valgono tutte le altre persone e ciò che contribuiscono alla tua vita. Perché tra tutti, il quorum sarà maggiore. Amore: la tua intensità e affetto daranno forza alla tua dedizione e alla tua relazione. Finché mantieni adeguatamente il modo di esprimerti e di parlare; poiché è molto importante. Lavoro: devi iniziare tutto con pragmatismo e con molta responsabilità. Dal momento che vuoi andare avanti, qualunque cosa. Ed è per questo che il tuo impegno sarà forte e anche il tuo modo di servirlo. Cambiamenti: metti la tua massima energia e attenzione nel modo in cui dovresti supportare le persone che vedi che hanno bisogno del tuo sostegno e del tuo amore. È molto importante che tu sia consapevole.

Oroscopo Branko oggi giovedì 29 ottobre 2020 – Bilancia

Amore: i nuovi transiti vi fanno prendere una boccata di ossigeno. Venere e Mercurio ridanno speranza: ora riuscite a comunicare con la persona amata. Marte sempre dissonante può ancora causare qualche piccolo disastro, ma saprete come cavarvela. Eros: prima il cuore, poi il sesso. Reattive. Oggi devi fare un grande sforzo poiché hai due tendenze trovate. Da un lato vuoi imporre il tuo modo di pensare e dall’altro vuoi mostrare il tuo modo di essere gentile e amorevole. Quindi presta molta attenzione a tutto ciò che fai. E non intraprendere spettacoli “No rima o ragione”. Presta molta attenzione. Amore: devi mostrare il tuo affetto in modo espansivo. E questo ti costa molto oggi perché hai tendenze estreme. Almeno se non vuoi sbagliare più del necessario, meglio “Non entrare nello straccio”. Lavoro: oggi vuoi interagire con persone che la pensano allo stesso modo e che ti supportano nelle tue idee. Sarà di grande aiuto, se riesci a connetterti per fare qualcosa con gli altri, perché sarà di grande aiuto nella tua vita futura. Cambiamenti: vorrai divertirti e rilassarti allo stesso tempo, con attività che ti piacciono e che ti fanno sentire più vitalità e armonia. Quindi, se questo trasformerà il tuo personaggio, vai avanti.

Oroscopo Branko oggi giovedì 29 ottobre 2020 – Scorpione

Amore: con il Sole nel segno avrete un gran carisma da usare per tutte le questioni, non solo di cuore. Un legame nato sul luogo di lavoro vi impensierisce parecchio, forse ha perso un po’ della sua leggerezza iniziale. Un aiuto graditissimo dal partner. Eros: dovete recuperare un po’ di forze. Fortunate. Oggi è un giorno in cui cambiare il modo in cui parli agli altri. Perché a volte ti esponi troppo per essere una persona reazionaria ed eccessivamente critica. Quindi cerca di addolcire il tuo modo di aiutare gli altri. Dal momento che non puoi semplicemente essere consapevole di te stesso. La vita è qualcosa di più e devi imparare a dare con più entusiasmo e affetto. Amore: oggi il tuo senso di intensità e passione ti commuoverà. E sarai più felice di altri giorni. Quindi cogli l’occasione per usare il tuo amore e la tua simpatia. È sempre utile per risolvere le cose disordinate. Lavoro: dovresti evitare il nervosismo e mettere in pratica la tua grande ingegnosità, che è ciò che ti mostra in ogni momento, cosa dovresti fare e in che modo. Cambiamenti: sarai in grado di ammorbidire i tuoi rapporti con i parenti e le persone intorno a te. Che sarà molto piacevole per te. E noterai anche rapidamente il cambiamento che si verifica nel modo in cui ti accettano

Oroscopo Branko oggi giovedì 29 ottobre 2020 – Sagittario

Amore: le relazioni si fanno più leggere e vi toglierete di dosso un po’ di dubbi che hanno caratterizzato l’inizio dell’autunno. Chi è sola non si faccia scappare un’occasione portata su un piatto d’argento da un’amica. Eros: siete sensualissime e non sentite mai la stanchezza. Amichevoli. Oggi è importante che tu tenga conto di come usi la tua energia per divertirti. Perché allo stesso tempo che lo fai solo per te stesso, pensa ad aggiungere più persone, in modo che la felicità sia unita e aumenti i suoi benefici. Sentirai che tutto è molto più facile in questo modo sia per la tua valutazione, sia per quanto ti senti bene nell’aiutare gli altri. Amore: Dovrai dare più affetto se vuoi che lo ricevano, come intendi. Il tuo impegno è molto importante e il modo in cui sei una persona espansiva. Dipende interamente da te. Lavoro: oggi ti costerà più di altre volte concentrarti e affrontare questioni complicate o spiacevoli. Quindi dovrai essere molto vigile e attento. Cambiamenti: il tuo modo di relazionarti con gli altri sarà diverso. Dal momento che hai capito che la tua osservazione e il tuo modo di essere coinvolto è ciò che gli altri apprezzano di più. Quindi devi trasformarli.

Oroscopo Branko oggi giovedì 29 ottobre 2020 – Capricorno

Amore: il lavoro vi prende molto tempo e occupa gran parte dei vostri pensieri. Le relazioni sono vissute part-time. Per alcune è necessario prendere una decisione e siete in attesa di avere risposte e conferme dall’altra persona. Eros: se ne fa poco e male e con un po’ di rancore. Intolleranti. Oggi dovrai ammorbidire l’ambiente che circonda la famiglia. E dovresti cercare di renderlo il più piacevole e divertente possibile. Sta nelle tue mani raggiungerlo, poiché hai bisogno della grande energia che devi servire per unire e non per separare tutti. Ti sentirai molto meglio alla fine della giornata, se puoi. Avanti così. Amore: è importante concentrarsi sulla serenità e sull’impegno. E anche che il tuo affetto è il più evidente e palese in tutte le tue azioni. In questo modo farai andare tutto meglio. Lavoro: evita di arrabbiarti per le sciocchezze. Dovrai agire in modo costante e responsabile, poiché è la cosa più importante in questi tempi travagliati e difficili. Cambiamenti: devi mettere tutte le tue grandi energie per realizzare una trasformazione della tua area economica. Poiché in questo momento dovresti evitare così tante spese. E minimizza.

Oroscopo Branko oggi giovedì 29 ottobre 2020 – Acquario

Amore: Mercurio e Venere promuovono gli spostamenti, e se dovete fare un viaggio di lavoro sarebbe bello portare chi amate. Chi comincia una convivenza adesso potrebbe avere qualche problema. Eros: fuori dal letto è eccitante, ma il pavimento potrebbe procuravi il mal di schiena. Audaci.

Oroscopo Branko oggi giovedì 29 ottobre 2020 – Pesci

Amore: il passato torna a confondervi le idee. Se avete da poco incontrato una persona che sembra fatta apposta per voi, potreste cominciare a dubitare dei vostri sentimenti: un ex torna a invadervi i pensieri. I confronti non portano nulla di buono. Eros: imparerete qualcosa che non sapevate. Aeree.