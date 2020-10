È stato un Milan-Roma pazzesco, con gol, emozioni, gesti tecnici bellissimi dei calciatori e strafalcioni orribili dell’arbitro Giacomelli, di gran lunga il peggiore in campo. Alla fine la gara è terminata sul 3-3, forse il risultato più giusto perché né Pioli né Fonseca meritavano di perdere un incontro divertente e giocato a viso aperto. Il Diavolo, che rimane primo in classifica da solo, ha perso l’occasione di allungare ulteriormente sulla Juventus e, dopo 8 affermazioni consecutive in questo 2020-21, ha ottenuto il primo pareggio. La Roma dopo tre successi (compresa l’Europa League) ha frenato, ma ha dimostrato di essere in crescita e di poter far male anche a quella che prima di ieri era la miglior difesa del torneo.

Le premesse della vigilia insomma sono state rispettate, a iniziare dal duello tra due centravanti fenomenali: lo ha vinto Ibrahimovic, che con una doppietta ha messo il suo timbro sul confronto e a 39 anni è il capocannoniere del campionato con 6 reti (firmate in 3 sole partite), ma anche Dzeko ha lottato bene e ha sfruttato un erroraccio di Tatarusanu per mettere in porta l’1-1. Peccato per l’assenza di Donnarumma, bloccato (come Hauge) in mattinata dal Covid: con Gigio tra i pali probabilmente il risultato finale sarebbe stato diverso. Forse anche con un altro arbitro, ma questo è un altro discorso.

EMOZIONI E RIMONTE. In una serata di pioggia fitta e con San Siro deserto perché il dpcm ha cancellato anche i 1.000 spettatori che c’erano stati finora, la Roma non ha avuto il giusto approccio sia nel primo sia nel secondo tempo. Non a caso ha subito l’1-0 dopo 108 secondi dell’inizio della sfida e dopo 101 dal via della ripresa. È come se la testa di Dzeko e compagni fosse rimasta troppo a lungo negli spogliatoi, un errore che non puoi commettere contro un Milan che per l’undicesima volta di fila ha firmato almeno 2 reti. Fonseca aveva impostato la gara come al solito: attaccava con il 3-4-2-1, ma quando doveva difendere si sistemava con il 4-4-2 per cercare di evitare le scorribande rossonere sulle fasce. Missione riuscita solo in parte perché, se Calabria e Hernandez sono stati meno ficcanti del solito, gli esterni offensivi Saelemaekers e Leao hanno inciso profondamente. Il portoghese ha servito due assist, mentre il belga dopo una prima frazione così così ha avuto l’acuto che ha permesso al Diavolo di portarsi sul 2-1. Pioli se l’è giocata con il solito 4-2-3-1 grazie anche al recupero di Calhanoglu e la sua squadra ha dato l’impressione di essere messa meglio in campo. Non a caso è andata avanti tre volte nel punteggio, ma a differenza di quanto successo nelle prime 4 giornate, quando aveva incassato solo un gol, stavolta non è stata capace di difendersi bene. Un aspetto sul quale il Diavolo dovrà riflettere. Anche la Roma, però, deve sistemare qualcosa dietro perché 7 reti incassate in 4 incontri per puntare alla Champions sono troppe. Un pressing più coraggioso forse aiuterebbe. Fonseca può consolarsi con il carattere di ferro della sua formazione e con la zampata di Kumbulla che era stato già decisivo giovedì in Svizzera.

ORRORI ARBITRALI. L’analisi di questo Milan-Roma, al di là delle parate di Mirante, del palo timbrato da Kjaer, dalle incursioni di Pellegrini e dalle giocate di Mkhitaryan e Calhanoglu, però, non può prescindere dai macroscopici errori di Giacomelli, che ha inventato letteralmente due rigori. «Ma che calcio è questo? Ma che rigore è questo?» ha gridato Fonseca quando è stato fischiato il penalty ai rossoneri. Pochi minuti prima era stato tutto un «Vai al Var» urlato dalla panchina milanista per cercare di “cancellare” il rigore del 2-2 realizzato da Veretout. Errori dei quali in un match così avremmo fatto volentieri a meno.