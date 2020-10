La nostra società sostiene l’azione e l’intervento. Quando qualcosa va storto non ci limitiamo a stare seduti, facciamo qualcosa. Siamo incoraggiati ad essere proattivi, a reagire e rispondere piuttosto che riflettere pazientemente e valutare la situazione con cautela. Nessuno vuole apparire svogliato. Tuttavia, non fare nulla è un’arte. È un’abilità molto raffinata e per usarla richiede saggezza e coraggio. Oggi non aver paura di pensare prima di fare qualcosa. Se le cose sembrano a posto, probabilmente lo sono!

Versare l’olio in acqua agitata ha un effetto calmante. Tuttavia, alcune persone preferiscono prendere le distanze e lasciare che la tempesta si accumuli. Prendono l’atteggiamento secondo cui se sorgono problemi, più energia investiamo nel tentativo di risolverli, più resteremo invischiati in essi. Anche se può sembrare che tu debba usare molta energia per disinnescare una situazione difficile, ora è il momento di agire. È probabile che se rimani in secondo piano finirai per pentirtene. Se oggi fai tutto ciò che è in tuo potere per superare una sfida, troverai un modo per capovolgerla.

Oroscopo Paolo Fox oggi Giovedì 22 ottobre 2020: Gemelli

